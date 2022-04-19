Haberler Yaşam 2022 Türkiye Kupası finali nerede oynanacak, ne zaman? 2022 Ziraat Türkiye Kupası final maçı tarihi ve maç programı

Giriş Tarihi: 19.04.2022 22:32 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 22:32

Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon sonuna doğru yaklaşılırken 2022 Türkiye Kupası finali için nefesler tutuldu. Futbolseverlerin 2022 Türkiye Kupası finali nerede oynanacak, ne zaman sorusuyla mercek altına aldığı final maçı mayıs ayında oynanacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın erken elendiği sezonda final mücadelesine hangi takımların kalacağı da merak edilen olaylar arasında yer alıyor. Türkiye Kupası'nın 60. Final maçı için heyecan tırmanırken, maç tarihi ve maçın oynanacağı stad merak ediliyor. İşte 2022 Ziraat Türkiye Kupası final maçı tarihi ve maç programı…