Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantısı ayın kaçında, ne zaman yapılacak? 2022’nin ilk Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz ay faizlerde indirime giden PPK'nın bu ayki kararı ise oldukça merak ediliyor. "2022 TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ayın kaçında yapılacak?" şeklindeki sorular bu noktada gündeme taşınan konuların başında geliyor. Piyasalara yön verecek olan bu açıklama toplantıyla aynı gün saatler 14.00'ı gösterdiğinde gelecek. Peki, 2022'nin ilk Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ayın kaçında yapılacak? İşte detaylar...