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Haberler Yaşam Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantısı ayın kaçında, ne zaman yapılacak? 2022’nin ilk Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.01.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 10:42

Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantısı ayın kaçında, ne zaman yapılacak? 2022’nin ilk Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz ay faizlerde indirime giden PPK'nın bu ayki kararı ise oldukça merak ediliyor. "2022 TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ayın kaçında yapılacak?" şeklindeki sorular bu noktada gündeme taşınan konuların başında geliyor. Piyasalara yön verecek olan bu açıklama toplantıyla aynı gün saatler 14.00'ı gösterdiğinde gelecek. Peki, 2022'nin ilk Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ayın kaçında yapılacak? İşte detaylar...

2022’nin ilk Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantısı ayın kaçında, ne zaman yapılacak?

Milyonların gözü TCMB Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı için PPK toplantısına çevrildi. Geçtiğimiz toplantıda politika faizini düşüren PPK'nın Ocak ayında vereceği karar merak konusu haline geldi. Bu kapsamda "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Toplantının genel olarak ay sonuna doğru yapıldığı biliniyor. Peki, Ocak ayı TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi? İşte tüm detaylar...

2022’nin ilk Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantısı ayın kaçında, ne zaman yapılacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2022 yılına ilişkin faiz kararı tarihleri ise şöyle:

20 Ocak 2022

17 Şubat 2022

17 Mart 2022

14 Nisan 2022

26 Mayıs 2022

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

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2022’nin ilk Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantısı ayın kaçında, ne zaman yapılacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 20 Ocak Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te ocak ayı faiz kararı açıklanacak.

Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'den yüzde 14 seviyesine çekilmişti.

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