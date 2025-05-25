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Haberler Yaşam 2023 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en kalabalık şehir hangisidir?
Giriş Tarihi: 25.05.2025 21:53 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 21:56

2023 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en kalabalık şehir hangisidir?

Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 25 Mayıs günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 2023 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en kalabalık şehir hangisidir? için araştırmalar başladı. İşte o 200 TL değerindeki sorunun cevabı

2023 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiye’de İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra en kalabalık şehir hangisidir?

Bu akşam Milyoner'e damgasını vuran 2023 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en kalabalık şehir hangisidir? 200 bin TL'lik sorusunun yanıtı

2023 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiye’de İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra en kalabalık şehir hangisidir?

2023 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en kalabalık şehir hangisidir?

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2023 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiye’de İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra en kalabalık şehir hangisidir?

A-Antalya

B-Adana

C-Konya

D-Bursa

2023 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiye’de İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra en kalabalık şehir hangisidir?

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