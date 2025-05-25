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2023 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en kalabalık şehir hangisidir?
Giriş Tarihi: 25.05.2025 21:53
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
21:56
2023 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en kalabalık şehir hangisidir?
Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 25 Mayıs günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 2023 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en kalabalık şehir hangisidir? için araştırmalar başladı. İşte o 200 TL değerindeki sorunun cevabı