EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Ek zam yolda! Son enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Temmuz zammı ardından yüzde 42,35 oranında artış yaşayan emekli maaşı ocak zammı ile yeniden değerlendirilecek. Enflasyonla mücadele kapsamında yeniden etkili bir iyileştirme alacağı düşünülen maaşlarla ilgili hesaplar ortaya çıkmaya başladı. Son enflasyona göre emekli zammı araştırması yapan milyonlarca vatandaş ne kadar maaş alacağını öğrenmek istiyor. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verisi ile ortaya çıkacak emekli ve memur zammı için 3 aylık oran geride kaldı. Peki, SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ek zam gelecek mi? İşte, 2023 emekli maaş tablosu!