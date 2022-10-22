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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Ek zam yolda! Son enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 22.10.2022 15:20 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 15:20

EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Ek zam yolda! Son enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Temmuz zammı ardından yüzde 42,35 oranında artış yaşayan emekli maaşı ocak zammı ile yeniden değerlendirilecek. Enflasyonla mücadele kapsamında yeniden etkili bir iyileştirme alacağı düşünülen maaşlarla ilgili hesaplar ortaya çıkmaya başladı. Son enflasyona göre emekli zammı araştırması yapan milyonlarca vatandaş ne kadar maaş alacağını öğrenmek istiyor. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verisi ile ortaya çıkacak emekli ve memur zammı için 3 aylık oran geride kaldı. Peki, SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ek zam gelecek mi? İşte, 2023 emekli maaş tablosu!

EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Ek zam yolda! Son enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

2023 Ocak emekli zammı hesaplama işlemleri başladı. Son enflasyon ve yıl bazında beklenti anketleri ile değerlendirilen ocak zammı maaş tabloları şekillenmeye başladı. Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tekrar ettiği vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği yönündeki mesajlar çalışmaları hızlandırdı. Milyonlarca emekli SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak sorusuna yanıt arıyor. İşte, emekli maaş zammı son dakika ekonomi haberleri…

EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Ek zam yolda! Son enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

2023 OCAK MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI ŞEKİLLENİYOR!

Temmuz zammı emekli ve memur için oranlar şöyle ortaya çıkmıştı:

6 aylık enflasyon oranı: 42,35

SSK ve Bağ-Kur Temmuz zammı: 42,35

Memur enflasyon farkı: 34,85

Memur toplu sözleşme zammı: 7

Memur ve memur emeklisi zam oranı: 41,68

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EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Ek zam yolda! Son enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başladı.

Bu rakam 2022 Ocak ayında yüzde 66 rekor artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseltilmişti. 1.500 TL'den 3.500 TL'ye artış dikkate alındığında en düşük emekli maaşı yüzde 133 zam almış oldu.

EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Ek zam yolda! Son enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

VATANDAŞ ENFLASYONA EZİDİRİLMEYECEK!

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Ek zam yolda! Son enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %151,50, aylık %4,78 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre %82,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %151,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %114,02 artış gösterdi.

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