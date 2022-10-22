Haberler Yaşam 2023 Memur zammı son dakika: Ek zam mı geliyor? Son enflasyona göre en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 22.10.2022 14:54 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 14:54

2023 Memur zammı son dakika: Ek zam mı geliyor? Son enflasyona göre en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memur maaşı 2023 ocak zammı öncesinde geçtiğimiz temmuz zammında yüzde 42,35 artış yaşamıştı. Vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği yönündeki açıklamalar ve bu bağlamda yapılan çalışmalar yılsonuna yaklaşırken hız kazandı. Son enflasyona göre memur zammı araştırması yapan milyonlarca vatandaş polis, doktor, hemşire, öğretmen maaşları konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verisi ile ortaya çıkacak memur ve emekli zammı için 3 aylık oran geride kaldı. Peki, en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ek zam gelecek mi? İşte, zamlı memur maaş tablosu!