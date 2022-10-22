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Haberler Yaşam 2023 Memur zammı son dakika: Ek zam mı geliyor? Son enflasyona göre en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 22.10.2022 14:54 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 14:54

2023 Memur zammı son dakika: Ek zam mı geliyor? Son enflasyona göre en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memur maaşı 2023 ocak zammı öncesinde geçtiğimiz temmuz zammında yüzde 42,35 artış yaşamıştı. Vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği yönündeki açıklamalar ve bu bağlamda yapılan çalışmalar yılsonuna yaklaşırken hız kazandı. Son enflasyona göre memur zammı araştırması yapan milyonlarca vatandaş polis, doktor, hemşire, öğretmen maaşları konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verisi ile ortaya çıkacak memur ve emekli zammı için 3 aylık oran geride kaldı. Peki, en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ek zam gelecek mi? İşte, zamlı memur maaş tablosu!

2023 Memur zammı son dakika: Ek zam mı geliyor? Son enflasyona göre en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

2023 Ocak memur zammı hesaplama işlemleri başladı. Son enflasyon ve yıl bazda beklenti anketleri ile değerlendirilen ocak zammı maaş tabloları üzerinde şekillenmeye başladı. Enflasyonla mücadele kapsamında düzenlenen sosyal refah çalışmaları da ek zam haberlerini gündeme getirdi. Böylece çifte zam seçeneği doğdu. Milyonlarca polis, doktor, hemşire, öğretmen en yüksek ve en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak sorusuna yanıt arıyor. İşte, memur maaş zammı son dakika haberleri…

2023 Memur zammı son dakika: Ek zam mı geliyor? Son enflasyona göre en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Temmuz ayında emekli zammı yüzde 42,35 oranında belirlenirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 40 artışla 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseldi. Bu düzenleme ile 2 milyona yakın emeklinin maaşı 3.500 TL'ye yükseltilmiş oldu.

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2023 Memur zammı son dakika: Ek zam mı geliyor? Son enflasyona göre en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ GEÇTİĞİMİZ OCAK AYI DÖNEMİNDE EK ZAM ALDI

Memur ve memur emeklisi Ocak 2022 döneminde toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında yüzde yüzde 2,5'luk ek zam aldı. Böylece memurun kümülatif Ocak zammı yüzde 30,95 olarak gerçekleşti.

2023 Memur zammı son dakika: Ek zam mı geliyor? Son enflasyona göre en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

TEMMUZ ZAMMI İLE KÜMÜLATİF ZAM ORANI YÜZDE 85'İ AŞTI

Bunun yanında Temmuz zammı ile beraber memur maaşları yüzde 41,69 oranında yeniden arttı. 2022 yılında memurlar yıllık enflasyon rakamlarının çok üzerinde kümülatif olarak yüzde 85'i geçen zam almış oldu.

2023 Memur zammı son dakika: Ek zam mı geliyor? Son enflasyona göre en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ

Memur ve memur emeklisi için ek zam ve SSK-Bağ-Kur emeklisinin taban maaşının yükseltilmesini içeren torba yasa teklifi yıl başında Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

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