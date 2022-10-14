Memur ve emekli zammı son dakika haberleri milyonlarca vatandaş tarafından takip edilmeye devam ediyor. 6 aylık enflasyon oranı ile netleşecek ocak zammı için 3 aylık fark geride kaldı. Yılsonuna yaklaşılırken SSK ve Bağ-Kur emeklisi soruyor: En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Enflasyon verisinin yanı sıra yılsonu beklenti anketleri de rakamları ortaya çıkarmaya başladı. Peki, 2023 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak? Vatandaşın enflasyona ezdirilmemesi yönündeki çalışmalar emekli ve memur zammı için sürüyor. İşte, son gelişmeler…