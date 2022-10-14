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Haberler Yaşam En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur 2023 ocak emekli zammı enflasyonun üzerinde!
Giriş Tarihi: 14.10.2022 13:57 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 13:57

En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur 2023 ocak emekli zammı enflasyonun üzerinde!

Memur ve emekli zammı son dakika haberleri milyonlarca vatandaş tarafından takip edilmeye devam ediyor. 6 aylık enflasyon oranı ile netleşecek ocak zammı için 3 aylık fark geride kaldı. Yılsonuna yaklaşılırken SSK ve Bağ-Kur emeklisi soruyor: En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Enflasyon verisinin yanı sıra yılsonu beklenti anketleri de rakamları ortaya çıkarmaya başladı. Peki, 2023 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak? Vatandaşın enflasyona ezdirilmemesi yönündeki çalışmalar emekli ve memur zammı için sürüyor. İşte, son gelişmeler…

En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur 2023 ocak emekli zammı enflasyonun üzerinde!

2023 Ocak emekli zammı hesaplama işlemleri başladı. En düşük emekli maaşı konusunda araştırma yapan vatandaşlar enflasyon oranları ve beklenti anketleri ile ortaya çıkan rakamları değerlendiriyor. Ocak zammı sonrası zamlı olarak ödenmesi beklenen maaşların ulaşacağı rakamlar 3 aylık verinin geride kalışıyla şekillenmeye başladı. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, emekli ve memur zammı son dakika haberleri…

En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur 2023 ocak emekli zammı enflasyonun üzerinde!

2023 OCAK MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI ŞEKİLLENİYOR!

Temmuz zammı emekli ve memur için oranlar şöyle ortaya çıkmıştı:

6 aylık enflasyon oranı: 42,35

SSK ve Bağ-Kur Temmuz zammı: 42,35

Memur enflasyon farkı: 34,85

Memur toplu sözleşme zammı: 7

Memur ve memur emeklisi zam oranı: 41,68

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En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur 2023 ocak emekli zammı enflasyonun üzerinde!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başladı.

Bu rakam 2022 Ocak ayında yüzde 66 rekor artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseltilmişti. 1.500 TL'den 3.500 TL'ye artış dikkate alındığında en düşük emekli maaşı yüzde 133 zam almış oldu.

En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur 2023 ocak emekli zammı enflasyonun üzerinde!

VATANDAŞ ENFLASYONA EZİDİRİLMEYECEK!

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur 2023 ocak emekli zammı enflasyonun üzerinde!

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %151,50, aylık %4,78 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre %82,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %151,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %114,02 artış gösterdi.

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