2023 Ocak emekli zammı hesapları şekilleniyor! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Temmuz zammı ile artış yaşayan emekli ve memur zammı yeniden değerlendirilmeye başladı. Yeni yıl için hesaplanacak ocak zammı enflasyon oranları ile belli olacak. 6 aylık oranda ilk 3 ay geride kaldı. Böylece 2023 Ocak emekli zammı hesaplama işlemleri de başladı. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'in açıklamaları doğrultusunda enflasyon oranının altında kalmayacak emekli maaşı için ciddi bir iyileştirme gerçekleşecek. Peki, SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 emekli zam oranı hakkında tüm merak edilenler…