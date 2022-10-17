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Haberler Yaşam 2023 Ocak emekli zammı hesapları şekilleniyor! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 17.10.2022 13:59 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 14:03

2023 Ocak emekli zammı hesapları şekilleniyor! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Temmuz zammı ile artış yaşayan emekli ve memur zammı yeniden değerlendirilmeye başladı. Yeni yıl için hesaplanacak ocak zammı enflasyon oranları ile belli olacak. 6 aylık oranda ilk 3 ay geride kaldı. Böylece 2023 Ocak emekli zammı hesaplama işlemleri de başladı. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'in açıklamaları doğrultusunda enflasyon oranının altında kalmayacak emekli maaşı için ciddi bir iyileştirme gerçekleşecek. Peki, SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 emekli zam oranı hakkında tüm merak edilenler…

2023 Ocak emekli zammı hesapları şekilleniyor! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşı ocak zammı ile yeniden değerlendiriliyor. Temmuz ayında aldığı zamla birlikte enflasyonla mücadele kapsamında etkili bir oranda zam alan emekliler bu kez 2023 zammını bekliyor. 6 aylık enflasyon verisi ile netleşecek zam oranı yapılan açıklamalara göre enflasyon oranının üstünde tutulacak. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı sonrası yeni maaş oranları memur ve emekli için gelecek. Peki, 2023 emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte, güncel rakamlar…

2023 Ocak emekli zammı hesapları şekilleniyor! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

2023 OCAK MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI ŞEKİLLENİYOR!

Temmuz zammı emekli ve memur için oranlar şöyle ortaya çıkmıştı:

6 aylık enflasyon oranı: 42,35

SSK ve Bağ-Kur Temmuz zammı: 42,35

Memur enflasyon farkı: 34,85

Memur toplu sözleşme zammı: 7

Memur ve memur emeklisi zam oranı: 41,68

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2023 Ocak emekli zammı hesapları şekilleniyor! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başladı.

Bu rakam 2022 Ocak ayında yüzde 66 rekor artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseltilmişti. 1.500 TL'den 3.500 TL'ye artış dikkate alındığında en düşük emekli maaşı yüzde 133 zam almış oldu.

2023 Ocak emekli zammı hesapları şekilleniyor! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

VATANDAŞ ENFLASYONA EZİDİRİLMEYECEK!

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

2023 Ocak emekli zammı hesapları şekilleniyor! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %151,50, aylık %4,78 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre %82,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %151,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %114,02 artış gösterdi.

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