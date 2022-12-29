Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Enflasyonun üzerinde rakamlar! SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 29.12.2022 06:34 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 06:34

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Enflasyonun üzerinde rakamlar! SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı 2023 oranı için geri sayım başladı. Asgari ücret ve EYT ardından sırada memura ve emekliye zam konusu var. 6 aylık enflasyon verisi sonrası netleşecek ocak zammı için tablolar ortaya çıkmaya başladı. Bakan Bilgin'in açıklamaları ile sorgulanan emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak soruları yanıt buluyor. Yüzde 14 oranındaki zam kesinleşirken sosyal refah düzenlemesi ile ortaya çıkacak son rakam Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Emekli maaşı zammı hesaplama işlemleri başladı. SSK ve Bağkur emeklisi net oranı bekliyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 2023 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…