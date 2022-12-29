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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Enflasyonun üzerinde rakamlar! SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.12.2022 06:34 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 06:34

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Enflasyonun üzerinde rakamlar! SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı 2023 oranı için geri sayım başladı. Asgari ücret ve EYT ardından sırada memura ve emekliye zam konusu var. 6 aylık enflasyon verisi sonrası netleşecek ocak zammı için tablolar ortaya çıkmaya başladı. Bakan Bilgin'in açıklamaları ile sorgulanan emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak soruları yanıt buluyor. Yüzde 14 oranındaki zam kesinleşirken sosyal refah düzenlemesi ile ortaya çıkacak son rakam Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Emekli maaşı zammı hesaplama işlemleri başladı. SSK ve Bağkur emeklisi net oranı bekliyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 2023 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Enflasyonun üzerinde rakamlar! SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

En düşük emekli maaş zammı sorgulanmaya devam ediyor. İlk tablolar gündemdeki yerini alırken açıklanacak son enflasyon verisi rakamı netleştirecek. Emekli zammı ne kadar olacak sorusunda yüzde 14 oranı kesinleşirken ek zam düzenlemesi de gündemde. Detayları Bakan Bilgin aktaracak. Enflasyon üzerinde gelecek ocak zammı için emekli ve memurlarda heyecan dorukta. Peki, emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? İşte, SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu…

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Enflasyonun üzerinde rakamlar! SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

MEMURA VE EMEKLİYE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret, EYT, memur zammı gibi gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

Bakan Bilgin, açıklamasında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için şu ifadeleri kullandı:

''Memura ve emekliye enflasyonun üzerinde zam yapacağız. Zam yaparken bu sene de enflasyon farkı vereceğiz.''

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EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Enflasyonun üzerinde rakamlar! SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EYT YASASI İLE YAŞ SINIRI KALKTI!

Başkan Erdoğan beklenen EYT açıklamasını yaptı:

"Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık."

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Enflasyonun üzerinde rakamlar! SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET 8.500 TL OLDU

Asgari ücretle ilgili adımlarımızı da milletimizi düşünerek atıyoruz. Asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Değerli bakanıma, TİSK Başkanı'mıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Net asgari ücret 8500 TL.

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Enflasyonun üzerinde rakamlar! SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

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