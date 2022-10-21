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Haberler Yaşam 2023 OCAK MEMUR ZAMMI enflasyon farkı ile ortaya çıkmaya başladı! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak? 2023 Maaş tablosu
Giriş Tarihi: 21.10.2022 16:51 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 16:51

2023 OCAK MEMUR ZAMMI enflasyon farkı ile ortaya çıkmaya başladı! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak? 2023 Maaş tablosu

Ocak zammı için geri sayım başladı. Yeni yılla birlikte emekli ve memur maaşları aldıkları zamla birlikte ödenmeye başlayacak. 2023 Ocak memur zammı enflasyon farkı ile ortaya çıkacak. 6 aylık veride 3 ay geride kalırken maaş tablosu ortaya çıkmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oldukça detaylı bir çalışma yapılarak enflasyonla mücadele sürüyor. Emekli ve memur zam oranı enflasyon oranlarının yanı sıra beklenti anketleriyle de değerlendirmeye alındı. Peki, en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte, ocak maaş tablosu ve masadaki rakamlar…

2023 OCAK MEMUR ZAMMI enflasyon farkı ile ortaya çıkmaya başladı! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak? 2023 Maaş tablosu

Memur zammı son dakika haberleriyle takip edilmeye devam ediyor. 6 aylık enflasyon sonrası netleşecek zam oranında 3 aylık enflasyon farkı geride kalırken yıl sonu beklenti anketleri de açıklandı. Ocak zammı bu doğrultuda hesaplandı. Böylece emekli ve memur maaş tablosu şekillenmeye başladı. Memurlar en düşük ve en yüksek 2023 memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Hemşire, doktor, polis, öğretmen maaşları en çok sorgulananlar arasında. İşte, son gelişmeler ve güncel rakamlar…

2023 OCAK MEMUR ZAMMI enflasyon farkı ile ortaya çıkmaya başladı! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak? 2023 Maaş tablosu

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Temmuz ayında emekli zammı yüzde 42,35 oranında belirlenirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 40 artışla 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseldi. Bu düzenleme ile 2 milyona yakın emeklinin maaşı 3.500 TL'ye yükseltilmiş oldu.

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2023 OCAK MEMUR ZAMMI enflasyon farkı ile ortaya çıkmaya başladı! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak? 2023 Maaş tablosu

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ GEÇTİĞİMİZ OCAK AYI DÖNEMİNDE EK ZAM ALDI

Memur ve memur emeklisi Ocak 2022 döneminde toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında yüzde yüzde 2,5'luk ek zam aldı. Böylece memurun kümülatif Ocak zammı yüzde 30,95 olarak gerçekleşti.

2023 OCAK MEMUR ZAMMI enflasyon farkı ile ortaya çıkmaya başladı! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak? 2023 Maaş tablosu

TEMMUZ ZAMMI İLE KÜMÜLATİF ZAM ORANI YÜZDE 85'İ AŞTI

Bunun yanında Temmuz zammı ile beraber memur maaşları yüzde 41,69 oranında yeniden arttı. 2022 yılında memurlar yıllık enflasyon rakamlarının çok üzerinde kümülatif olarak yüzde 85'i geçen zam almış oldu.

2023 OCAK MEMUR ZAMMI enflasyon farkı ile ortaya çıkmaya başladı! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak? 2023 Maaş tablosu

SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ

Memur ve memur emeklisi için ek zam ve SSK-Bağ-Kur emeklisinin taban maaşının yükseltilmesini içeren torba yasa teklifi yıl başında Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

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