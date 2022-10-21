2023 OCAK MEMUR ZAMMI enflasyon farkı ile ortaya çıkmaya başladı! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak? 2023 Maaş tablosu

Ocak zammı için geri sayım başladı. Yeni yılla birlikte emekli ve memur maaşları aldıkları zamla birlikte ödenmeye başlayacak. 2023 Ocak memur zammı enflasyon farkı ile ortaya çıkacak. 6 aylık veride 3 ay geride kalırken maaş tablosu ortaya çıkmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oldukça detaylı bir çalışma yapılarak enflasyonla mücadele sürüyor. Emekli ve memur zam oranı enflasyon oranlarının yanı sıra beklenti anketleriyle de değerlendirmeye alındı. Peki, en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte, ocak maaş tablosu ve masadaki rakamlar…