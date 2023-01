Haberler Yaşam 2023 yılının en güçlü donanmaları listesi belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

Giriş Tarihi: 08.01.2023 16:21 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 16:55

2023 yılının en güçlü donanmaları listesi belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

ABD'li istatistik sitesi Global Firepower, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en güçlü donanmalarını mercek altına aldı. Dünyanın en güçlü donanmaları, devletlerin askeri donanımlarıyla ilgili her ayrıntı dikkate alınarak belirleniyor. Türkiye ise 'Dünyanın en güçlü donanmaları' listesinde her yıl olduğu gibi yine üst sıralarda yer aldı. Peki, ABD merkezli Global Firepower tarafından hazırlanan listede Türk donanması kaçıncı sırada yer aldı? İşte 2023 Dünyanın en güçlü donanmaları sıralaması…