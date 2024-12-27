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Haberler Yaşam 2023'te Brezilya'da bir hapishanenin dış duvarının etrafında köpek eğitmekten çok daha az maliyetli olduğu için bekçi olarak hangisi kullanılmaya başlanmıştı?
Giriş Tarihi: 27.12.2024 21:34 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 21:34

2023'te Brezilya'da bir hapishanenin dış duvarının etrafında köpek eğitmekten çok daha az maliyetli olduğu için bekçi olarak hangisi kullanılmaya başlanmıştı?

ATV Kim Milyoner Olmak İster? 27 Aralık 2024 tarihli bölümü ile izleniyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yarışmanın yeni bölümünde yarışmacıya 2023'te Brezilya'da bir hapishanenin dış duvarının etrafında köpek eğitmekten çok daha az maliyetli olduğu için bekçi olarak hangisi kullanılmaya başlanmıştı? sorusu yöneltildi. Şıklar üzerinde düşünen yarışmacıyla birlikte izleyenler de yarışıyor. İşte, cevabı...

2023’te Brezilya’da bir hapishanenin dış duvarının etrafında köpek eğitmekten çok daha az maliyetli olduğu için bekçi olarak hangisi kullanılmaya başlanmıştı?

2023'te Brezilya'da bir hapishanenin dış duvarının etrafında köpek eğitmekten çok daha az maliyetli olduğu için bekçi olarak hangisi kullanılmaya başlanmıştı? sorusu ATV ekranlarına yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümde soruldu. İşte, cevap...

2023’te Brezilya’da bir hapishanenin dış duvarının etrafında köpek eğitmekten çok daha az maliyetli olduğu için bekçi olarak hangisi kullanılmaya başlanmıştı?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULDU!

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yeni bölümde 2023'te Brezilya'da bir hapishanenin dış duvarının etrafında köpek eğitmekten çok daha az maliyetli olduğu için bekçi olarak hangisi kullanılmaya başlanmıştı? sorusu soruldu.

İşte, şıklar:

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2023’te Brezilya’da bir hapishanenin dış duvarının etrafında köpek eğitmekten çok daha az maliyetli olduğu için bekçi olarak hangisi kullanılmaya başlanmıştı?

A- KEDİLER

B- TİMSAHLAR

C- PİRANALAR

D- KAZLAR

2023’te Brezilya’da bir hapishanenin dış duvarının etrafında köpek eğitmekten çok daha az maliyetli olduğu için bekçi olarak hangisi kullanılmaya başlanmıştı?

DOĞRU CEVAP: D- KAZLAR

2023’te Brezilya’da bir hapishanenin dış duvarının etrafında köpek eğitmekten çok daha az maliyetli olduğu için bekçi olarak hangisi kullanılmaya başlanmıştı?
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