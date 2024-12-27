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2023'te Brezilya'da bir hapishanenin dış duvarının etrafında köpek eğitmekten çok daha az maliyetli olduğu için bekçi olarak hangisi kullanılmaya başlanmıştı?
Giriş Tarihi: 27.12.2024 21:34
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024
21:34
2023'te Brezilya'da bir hapishanenin dış duvarının etrafında köpek eğitmekten çok daha az maliyetli olduğu için bekçi olarak hangisi kullanılmaya başlanmıştı?
ATV Kim Milyoner Olmak İster? 27 Aralık 2024 tarihli bölümü ile izleniyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yarışmanın yeni bölümünde yarışmacıya 2023'te Brezilya'da bir hapishanenin dış duvarının etrafında köpek eğitmekten çok daha az maliyetli olduğu için bekçi olarak hangisi kullanılmaya başlanmıştı? sorusu yöneltildi. Şıklar üzerinde düşünen yarışmacıyla birlikte izleyenler de yarışıyor. İşte, cevabı...