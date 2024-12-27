2023'te Brezilya'da bir hapishanenin dış duvarının etrafında köpek eğitmekten çok daha az maliyetli olduğu için bekçi olarak hangisi kullanılmaya başlanmıştı? sorusu ATV ekranlarına yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümde soruldu. İşte, cevap...