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2023'ün yemek haritası açıklandı! İşte en çok sipariş edilen lezzet: Bu ürün zirvede
Giriş Tarihi: 29.12.2023 12:51
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
13:21
2023'ün yemek haritası açıklandı! İşte en çok sipariş edilen lezzet: Bu ürün zirvede
Online yemek sipariş platformlarından derlenen verilere göre; 2023 yılında en çok sipariş edilen yemekleri belli oldu. Dikkat çekici veriler eşliğinde açıklanan liste; yeme içme trendlerini ve alışkanlıklarını gözler önünde serdi. İşte 2023 yılında en çok sipariş edilen ürünler...