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Haberler Yaşam 2023'ün yemek haritası açıklandı! İşte en çok sipariş edilen lezzet: Bu ürün zirvede
Giriş Tarihi: 29.12.2023 12:51 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 13:21

2023'ün yemek haritası açıklandı! İşte en çok sipariş edilen lezzet: Bu ürün zirvede

Online yemek sipariş platformlarından derlenen verilere göre; 2023 yılında en çok sipariş edilen yemekleri belli oldu. Dikkat çekici veriler eşliğinde açıklanan liste; yeme içme trendlerini ve alışkanlıklarını gözler önünde serdi. İşte 2023 yılında en çok sipariş edilen ürünler...

2023’ün yemek haritası açıklandı! İşte en çok sipariş edilen lezzet: Bu ürün zirvede

2023 yılının yemek haritası açıklandı. Online yemek sipariş platformlarından derlenen verilere göre; 2023 yılında en çok sipariş edilen lezzetlerin listesi hazırlandı.

2023’ün yemek haritası açıklandı! İşte en çok sipariş edilen lezzet: Bu ürün zirvede

Dikkat çekici veriler ışığında hazırlanan listenin ilk sırasında ise herkes tarafından tercih edilen o lezzet bulunuyor.

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2023’ün yemek haritası açıklandı! İşte en çok sipariş edilen lezzet: Bu ürün zirvede

İşte 2023'te internetten en çok sipariş edilen yemekler:

2023’ün yemek haritası açıklandı! İşte en çok sipariş edilen lezzet: Bu ürün zirvede

10 – Kuşbaşılı kaşarlı pide

2023’ün yemek haritası açıklandı! İşte en çok sipariş edilen lezzet: Bu ürün zirvede

9 – Mercimek çorbası

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