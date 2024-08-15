Giriş Tarihi: 15.08.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
09:39
2024-2025 KYK BURS VE YURT BAŞVURU TARİHLERİ | Başvurular nereden yapılacak, ne zaman başlayacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) burs/kredi ödemeleri ve ücretsiz yurt başvuruları milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merakla araştırılıyor. Kazandıkları üniversitelerin bulunduğu şehirden farklı bir yerde olan öğrenciler KYK yurtlarıyla eğitimleri adına büyük bir imkan kazanmış oluyor. Başvurularını yapıp KYK bursu ve kredisi almaya hak kazanan milyonlarca öğrenci ilk ödemelerini yıl sonuna doğru alması planlanıyor. KYK burs/kredi ve başvuruları ne zaman başlayacak, adaylar nereden başvuru yapabilir, burs ücreti ne kadar? İşte konuya ilişkin detaylar…