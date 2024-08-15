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Giriş Tarihi: 15.08.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 09:39

2024-2025 KYK BURS VE YURT BAŞVURU TARİHLERİ | Başvurular nereden yapılacak, ne zaman başlayacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) burs/kredi ödemeleri ve ücretsiz yurt başvuruları milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merakla araştırılıyor. Kazandıkları üniversitelerin bulunduğu şehirden farklı bir yerde olan öğrenciler KYK yurtlarıyla eğitimleri adına büyük bir imkan kazanmış oluyor. Başvurularını yapıp KYK bursu ve kredisi almaya hak kazanan milyonlarca öğrenci ilk ödemelerini yıl sonuna doğru alması planlanıyor. KYK burs/kredi ve başvuruları ne zaman başlayacak, adaylar nereden başvuru yapabilir, burs ücreti ne kadar? İşte konuya ilişkin detaylar…

2024-2025 KYK BURS VE YURT BAŞVURU TARİHLERİ | Başvurular nereden yapılacak, ne zaman başlayacak?

Her sene üniversitelerin açılmasından hemen sonra KYK burs/kredi başvuru süreci başlıyor. Milyonlarca öğrencinin yararlandı burs/kredi ve yurt imkanlarının ne zaman başvuru alacağı ise merak ediliyor. Geçtiğimiz dönem 12 Ekim 2023 itibariyle başvuru süreci başlamıştı.

2024-2025 KYK BURS VE YURT BAŞVURU TARİHLERİ | Başvurular nereden yapılacak, ne zaman başlayacak?

KYK BURS/KREDİ, YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK yurt ve burs başvurularıyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan (GSB) henüz bir tarih açıklaması gelmedi. KYK yurt ve burs başvuruları ayrı ayrı tarihlerde alınıyor. Üniversitelerin akademik takvimine göre başvuru tarihleri değişebiliyor.

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2024-2025 KYK BURS VE YURT BAŞVURU TARİHLERİ | Başvurular nereden yapılacak, ne zaman başlayacak?

KYK BURS/KREDİ, YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?


Burs/kredi başvuruları her yıl e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep ediliyor ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs veriliyor, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi bağlanıyor.

Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

2024-2025 KYK BURS VE YURT BAŞVURU TARİHLERİ | Başvurular nereden yapılacak, ne zaman başlayacak?

KYK BURS/KREDİ İLK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?


İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, başvurdukları öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme gerçekleşir.

2024-2025 KYK BURS VE YURT BAŞVURU TARİHLERİ | Başvurular nereden yapılacak, ne zaman başlayacak?
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