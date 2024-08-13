Giriş Tarihi: 13.08.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
13:42
2024 ABD BAŞKANLIK YARIŞI BAŞLAYACAK! ABD Başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Seçim adayları kimler?
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimlerine sayılı gün kaldı. 2024 yılında gerçekleşecek ABD başkanlık seçimleriyle birlikte, Amerikanın 60. başkanı seçilecek. Dünyanın yakından takip ettiği Amerika başkanlık seçimleri için geri sayım başladı. Amerikan seçim sistemi, en fazla delegeye ulaşan adayın başkanlık koltuğuna oturduğu yapıya dayanmaktadır. Seçim ne zaman yapılacak, adaylar kimler? 2024 ABD başkan adayları ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler detaylarda…