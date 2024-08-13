2024 ABD BAŞKANLIK YARIŞI BAŞLAYACAK! ABD Başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Seçim adayları kimler?

ABD'de 4 yılda bir yapılan başkanlık seçimlerine saatler kaldı. Bu seçimlerde ABD'nin 60. Başkanı belirlenecek. ABD Başkanı Joe Biden'ın, 5 Kasım'da yapılacak seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurması üzerine adayların kim olacağı merak uyandırdı. Her 4 yılda bir tekrarlanan seçilerin ne zaman yapılacağı belli oldu. Başkanlık yarışında adaylar kim?