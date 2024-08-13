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Giriş Tarihi: 13.08.2024 13:42 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 13:42

2024 ABD BAŞKANLIK YARIŞI BAŞLAYACAK! ABD Başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Seçim adayları kimler?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimlerine sayılı gün kaldı. 2024 yılında gerçekleşecek ABD başkanlık seçimleriyle birlikte, Amerikanın 60. başkanı seçilecek. Dünyanın yakından takip ettiği Amerika başkanlık seçimleri için geri sayım başladı. Amerikan seçim sistemi, en fazla delegeye ulaşan adayın başkanlık koltuğuna oturduğu yapıya dayanmaktadır. Seçim ne zaman yapılacak, adaylar kimler? 2024 ABD başkan adayları ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler detaylarda…

2024 ABD BAŞKANLIK YARIŞI BAŞLAYACAK! ABD Başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Seçim adayları kimler?

ABD'de 4 yılda bir yapılan başkanlık seçimlerine saatler kaldı. Bu seçimlerde ABD'nin 60. Başkanı belirlenecek. ABD Başkanı Joe Biden'ın, 5 Kasım'da yapılacak seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurması üzerine adayların kim olacağı merak uyandırdı. Her 4 yılda bir tekrarlanan seçilerin ne zaman yapılacağı belli oldu. Başkanlık yarışında adaylar kim?

2024 ABD BAŞKANLIK YARIŞI BAŞLAYACAK! ABD Başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Seçim adayları kimler?

2024 ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir sonraki başkanlık seçimi 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak. Seçmen 60. ABD Başkanını seçmek için sandık başına gidecek. Bu seçimle birlikte vatandaşlar başkan ve başkan yardımcısını dört yıllık bir dönem için seçecekler. 5 Kasım 2024'te oy verme işlemleri yapılacak ve sonuçlar gece geç saatlerde veya sonraki günlerde açıklanacak.

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2024 ABD BAŞKANLIK YARIŞI BAŞLAYACAK! ABD Başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Seçim adayları kimler?

JOE BİDEN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ!

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Biden, duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştığı bir mektupla yaptı. Başkan olarak görev yaptığı son 3,5 yılda Amerika'da çok büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Biden, "Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk" ifadesini kullandı.

2024 ABD BAŞKANLIK YARIŞI BAŞLAYACAK! ABD Başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Seçim adayları kimler?

2024 ABD BAŞKANLIK SEÇİM ADAYLARI KİM?
Başkan Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesiyle yeni başkan adayı Kamala Harris oldu. ABD'nin mevcut başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesi ve yardımcısı Kamala Harris'i destekleyeceğini açıklamasıyla adaylardan biri belirlendi. 2024 ABD Başkanlık yarışında Kamala Harris'in rakibi ise eski ABD Başkanı Donald Trump olacak.

2024 ABD BAŞKANLIK YARIŞI BAŞLAYACAK! ABD Başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Seçim adayları kimler?

SEÇİCİLER KURULU (ABD) NEDİR?

Seçiciler kurulu, Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan ve başkan yardımcısını seçmek üzere halk oyuyla seçilen 538 seçici üyeden meydana gelen bir kuruldur. Başkanlık seçimlerinden hemen sonra bir defaya mahsus olmak üzere toplanır.

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