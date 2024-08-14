2024 ABD ENFLASYON VERİLERİ: ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Küresel piyasalarda ABD ekonomisine dair çalkantılar devam ederken gözler açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Özellikle altın piyasasında da yatırımcılar Fed'in bir sonraki para politikası adımına ilişkin ipucu verecek olan enflasyon verisini bekliyor. Küresel piyasalara ve yatırımcılara ABD enflasyon verilerinin 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacağı duyuruldu.