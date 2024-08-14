Giriş Tarihi: 14.08.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
09:49
2024 ABD ENFLASYON VERİLERİ: ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ABD'de açıklanacak enflasyon verileri küresel piyasalardaki dikkatleri üzerine çekiyor. Piyasalar, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri piyasalar tarafından büyük bir ilgiyle merak ediliyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para borsasının yatırımcıları, açıklanması planlanan ABD enflasyon verilerini bekliyor. 2024 ABD enflasyon verileri ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Verilere nereden ulaşılabilir?