Giriş Tarihi: 14.08.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
15:52
2024 ABD ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI! ABD enflasyon verileri Temmuz ayı enflasyon rakamları nasıl?
ABD'de açıklanacak enflasyon verileri küresel piyasalardaki dikkatleri üzerine çekiyordu. Piyasalar, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri piyasalar tarafından büyük bir ilgiyle merak ediliyordu. Dolar, altın, borsa ve kripto para borsasının yatırımcıları, açıklanması planlanan ABD enflasyon verilerini bekliyordu. 2024 Temmuz ayı ABD enflasyon verileri açıklandı! ABD Temmuz ayı enflasyon rakamları nasıl?