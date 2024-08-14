Giriş Tarihi: 14.08.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
13:09
2024 ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ABD'de açıklanacak enflasyon verileri küresel piyasalardaki dikkatleri üzerine çekiyor. Piyasalar, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri piyasalar tarafından büyük bir ilgiyle merak ediliyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para borsasının yatırımcıları, açıklanması planlanan ABD enflasyon verilerini bekliyor. 2024 ABD enflasyon verileri ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Verilere nereden ulaşılabilir?