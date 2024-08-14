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Giriş Tarihi: 14.08.2024 13:09 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 13:09

2024 ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD'de açıklanacak enflasyon verileri küresel piyasalardaki dikkatleri üzerine çekiyor. Piyasalar, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri piyasalar tarafından büyük bir ilgiyle merak ediliyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para borsasının yatırımcıları, açıklanması planlanan ABD enflasyon verilerini bekliyor. 2024 ABD enflasyon verileri ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Verilere nereden ulaşılabilir?

2024 ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Küresel piyasalarda gözler 2024 ABD enflasyon verilerine çevrildi! ABD ekonomisine dair endişeler devam ederken yatırımcılar enflasyon verilerinin açıklanmasını beklemekte. ABD'de açıklanacak enflasyon verisi piyasaların merkezine yerleşmiş durumda. Peki, 2024 ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, detaylar…

2024 ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Küresel piyasalarda ABD ekonomisine dair çalkantılar devam ederken gözler açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Özellikle altın piyasasında da yatırımcılar Fed'in bir sonraki para politikası adımına ilişkin ipucu verecek olan enflasyon verisini bekliyor. Küresel piyasalara ve yatırımcılara ABD enflasyon verilerinin 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacağı duyuruldu.

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2024 ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Enflasyon verileri öncesinde New York Fed'in Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları, ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentilerinin Temmuz ayında değişmediğini ortaya koydu. Buna göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi Temmuz ayında sabit kalarak yüzde 3 seviyesinde kaldı.

2024 ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Para piyasalarında, Fed'in Eylül ayında yüzde 57 ihtimalle 50 baz puan faiz indireceği öngörülüyor; ancak enflasyon verileri sonrasında bu beklentilerin değişmesi bekleniyor.

2024 ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Diğer yandan, New York Fed'in Tüketici Beklentileri Anketi, enflasyon verileri öncesinde ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentilerinin Temmuz ayında değişmediğini gösterdi. Bu ankete göre, gelecek 12 ay için medyan kısa vadeli enflasyon beklentisi Temmuz'da yüzde 3 seviyesinde sabit kaldı.

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