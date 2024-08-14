2024 ABD ENFLASYON VERİLERİ: Temmuz ayı ABD enflasyon verileri zaman, saat kaçta açıklanacak?

Para piyasalarında, Fed'in Eylül ayında yüzde 57 ihtimalle 50 baz puan faiz indireceği öngörülüyor; ancak enflasyon verileri sonrasında bu beklentilerin değişmesi bekleniyor. Diğer yandan, New York Fed'in Tüketici Beklentileri Anketi, enflasyon verileri öncesinde ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentilerinin Temmuz ayında değişmediğini gösterdi. Bu ankete göre, gelecek 12 ay için medyan kısa vadeli enflasyon beklentisi Temmuz'da yüzde 3 seviyesinde sabit kaldı.