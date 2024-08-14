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Giriş Tarihi: 14.08.2024 18:53 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 18:53

2024 ABD ENFLASYON VERİLERİ: Temmuz ayı ABD enflasyon verileri zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD'de açıklanacak enflasyon verileri küresel piyasalardaki dikkatleri üzerine çekiyordu. Piyasalar, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri piyasalar tarafından büyük bir ilgiyle merak ediliyordu. Dolar, altın, borsa ve kripto para borsasının yatırımcıları, açıklanması planlanan ABD enflasyon verilerini bekliyordu. 2024 Temmuz ayı ABD enflasyon verileri açıklandı! ABD Temmuz ayı enflasyon rakamları nasıl?

2024 ABD ENFLASYON VERİLERİ: Temmuz ayı ABD enflasyon verileri zaman, saat kaçta açıklanacak?

Küresel piyasalarda gözler 2024 ABD enflasyon verilerine çevrildi! ABD ekonomisine dair endişeler devam ederken yatırımcılar enflasyon verilerinin açıklanmasını beklemekte. ABD'de açıklanacak enflasyon verisi piyasaların merkezine yerleşmiş durumda. Peki, 2024 ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, detaylar…

2024 ABD ENFLASYON VERİLERİ: Temmuz ayı ABD enflasyon verileri zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD ENFLASYON TEMMUZ VERİLERİ AÇIKLANDI!


Küresel piyasalarda ABD ekonomisine dair çalkantılar devam ederken gözler açıklanacak enflasyon verilerine çevrilmişti.Yatırımcıların ve küresel piyasaların merakla beklediği ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı.

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2024 ABD ENFLASYON VERİLERİ: Temmuz ayı ABD enflasyon verileri zaman, saat kaçta açıklanacak?

TEMMUZ AYI ABD ENFLASYON RAKAMLARI

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda yüzde 2,9 ile öngörülerin altında arttı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası hakkında ipucu verecek olan enflasyon verisi açıklandı. ABD'de temmuz ayında TÜFE yüzde 0,2 ile beklentilere paralel arttı. Yıllık TÜFE yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. TÜFE'nin temmuzda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3 artması bekleniyordu.

2024 ABD ENFLASYON VERİLERİ: Temmuz ayı ABD enflasyon verileri zaman, saat kaçta açıklanacak?

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?


Enflasyon verileri öncesinde New York Fed'in Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları, ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentilerinin Temmuz ayında değişmediğini ortaya koydu. Buna göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi Temmuz ayında sabit kalarak yüzde 3 seviyesinde kaldı.

2024 ABD ENFLASYON VERİLERİ: Temmuz ayı ABD enflasyon verileri zaman, saat kaçta açıklanacak?

Para piyasalarında, Fed'in Eylül ayında yüzde 57 ihtimalle 50 baz puan faiz indireceği öngörülüyor; ancak enflasyon verileri sonrasında bu beklentilerin değişmesi bekleniyor. Diğer yandan, New York Fed'in Tüketici Beklentileri Anketi, enflasyon verileri öncesinde ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentilerinin Temmuz ayında değişmediğini gösterdi. Bu ankete göre, gelecek 12 ay için medyan kısa vadeli enflasyon beklentisi Temmuz'da yüzde 3 seviyesinde sabit kaldı.

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