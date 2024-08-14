Giriş Tarihi: 14.08.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
18:53
2024 ABD ENFLASYON VERİLERİ: Temmuz ayı ABD enflasyon verileri zaman, saat kaçta açıklanacak?
ABD'de açıklanacak enflasyon verileri küresel piyasalardaki dikkatleri üzerine çekiyordu. Piyasalar, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri piyasalar tarafından büyük bir ilgiyle merak ediliyordu. Dolar, altın, borsa ve kripto para borsasının yatırımcıları, açıklanması planlanan ABD enflasyon verilerini bekliyordu. 2024 Temmuz ayı ABD enflasyon verileri açıklandı! ABD Temmuz ayı enflasyon rakamları nasıl?