2024 ADLİ TATİL TAKVİMİ | Adli tatil bitti mi, ne zaman bitecek, yeni adli yıl hangi tarihte başlayacak?

ADLİ TATİLDE DEVAM EDEN DAVALAR HANGİLERİ?

İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

Her çeşit nafaka davaları ile soy bağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.