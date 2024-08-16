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Giriş Tarihi: 16.08.2024 13:34 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 13:34

2024 ADLİ TATİL TAKVİMİ | Adli tatil bitti mi, ne zaman bitecek, yeni adli yıl hangi tarihte başlayacak?

2024 yılı adli tatil dönemi, 20 Temmuz'da başlamış olup, Ağustos ayı itibarıyla devam etmektedir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre, adli tatil her yıl Temmuz ayında başlar ve Ağustos ayında sona erer. Bu dönemde adliyelerde nöbetçi mahkemeler, Yargıtay ve Danıştay'da ise nöbetçi heyetler belirli yargılamaları yürütürken, diğer davalar yeni adli yılın başlangıcına kadar duraklatılır. Dava veya mahkemeleri olan vatandaşlar, yeni adli yılın başlayacağı günü sorguluyor. Peki, adli tatil bitti mi, ne zaman bitiyor? Yeni adli yıl ne zaman başlayacak?

2024 ADLİ TATİL TAKVİMİ | Adli tatil bitti mi, ne zaman bitecek, yeni adli yıl hangi tarihte başlayacak?

2024 Adli tatilin ne zaman biteceği, mevcut davaları süren ve yeni dava açmaya hazırlanan vatandaşlar tarafından merak konusu. 20 Temmuz'da başlayan adli tatil döneminde Danıştay ile Yargıtay da nöbetçi mahkemeler görev yapmaya başladı. Adli tatil bittiğinde, tüm yargı süreci kaldığı yerden devam edecek. Peki, 2024 adli tatil ne zaman bitiyo, yeni adli yıl hangi tarihte başlayacak? İşte, konuyla ilişkin detaylar...

2024 ADLİ TATİL TAKVİMİ | Adli tatil bitti mi, ne zaman bitecek, yeni adli yıl hangi tarihte başlayacak?

2024 ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'nci, Danıştay Kanunu'nun 86'ıncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri gereğince, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eriyor. Bu yıl adli tatilin sona ereceği tarih 31 Ağustos 2024 olarak belirlenmiştir ve tatil süreci toplamda 43 gün sürecektir. Adli tatil süresince, acil durumlar ve bazı istisnai davalar dışında, yeni dava açılması mümkün değildir.

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2024 ADLİ TATİL TAKVİMİ | Adli tatil bitti mi, ne zaman bitecek, yeni adli yıl hangi tarihte başlayacak?

2024 YENİ ADLİ YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl adli tatilin sona ereceği tarih 31 Ağustos 2024 olarak belirlenmesiyle yeni adli yılın 1 Eylül 2024 tarihinde başlaması planlanmıştı fakat eni adli yıl, pazar gününe denk gelmesi nedeniyle, 2 Eylül'de Yargıtayda düzenlenecek törenle başlayacak.

2024 ADLİ TATİL TAKVİMİ | Adli tatil bitti mi, ne zaman bitecek, yeni adli yıl hangi tarihte başlayacak?

ADLİ TATİLDE HANGİ MAHKEMELER AÇIK?

Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayabilecek. Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.

2024 ADLİ TATİL TAKVİMİ | Adli tatil bitti mi, ne zaman bitecek, yeni adli yıl hangi tarihte başlayacak?

ADLİ TATİLDE DEVAM EDEN DAVALAR HANGİLERİ?

İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

Her çeşit nafaka davaları ile soy bağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

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