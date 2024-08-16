Giriş Tarihi: 16.08.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
13:34
2024 ADLİ TATİL TAKVİMİ | Adli tatil bitti mi, ne zaman bitecek, yeni adli yıl hangi tarihte başlayacak?
2024 yılı adli tatil dönemi, 20 Temmuz'da başlamış olup, Ağustos ayı itibarıyla devam etmektedir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre, adli tatil her yıl Temmuz ayında başlar ve Ağustos ayında sona erer. Bu dönemde adliyelerde nöbetçi mahkemeler, Yargıtay ve Danıştay'da ise nöbetçi heyetler belirli yargılamaları yürütürken, diğer davalar yeni adli yılın başlangıcına kadar duraklatılır. Dava veya mahkemeleri olan vatandaşlar, yeni adli yılın başlayacağı günü sorguluyor. Peki, adli tatil bitti mi, ne zaman bitiyor? Yeni adli yıl ne zaman başlayacak?