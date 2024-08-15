2024 AĞUSTOS Merkez Bankası Faiz Görüşmeleri ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Ağustos ayının ikinci yarısıyla birlikte Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Yıllık toplantı takvimini açıklayan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Ağustos 2024 toplantı gününü de belirtti. Altın, dolar, borsa ve mevduat faizi yatırımcılarının yakından takip ettiği, ağustos ayı faiz kararı için beklentiler ve merak oldukça fazla. Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, hangi gün? İşte 2024 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi ve konuya ilişkin detaylar haberde…