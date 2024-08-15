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Giriş Tarihi: 15.08.2024 15:22 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 15:22

2024 AĞUSTOS Merkez Bankası Faiz Görüşmeleri ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayı faiz kararı, Türkiye ekonomisini yakından takip eden yatırımcılar tarafından büyük bir merak konusu. Temmuz ayında faizi %50'de sabit tutan TCMB'nin, ağustos ayında nasıl bir adım atacağı ise henüz belirsiz. Ağustos ayının ilk yarısının geride bırakılmasıyla yatırımcılar gözlerini Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan kurula çevirdi. Peki, ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

2024 AĞUSTOS Merkez Bankası Faiz Görüşmeleri ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Ağustos ayının ikinci yarısıyla birlikte Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Yıllık toplantı takvimini açıklayan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Ağustos 2024 toplantı gününü de belirtti. Altın, dolar, borsa ve mevduat faizi yatırımcılarının yakından takip ettiği, ağustos ayı faiz kararı için beklentiler ve merak oldukça fazla. Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, hangi gün? İşte 2024 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi ve konuya ilişkin detaylar haberde…

2024 AĞUSTOS Merkez Bankası Faiz Görüşmeleri ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

2024 Yılının ilk 7 ayı için Merkez Bankası faiz kararları; Ocak ayı %45, Şubat ayı %45, Mart ayı %50, Nisan ayı %50, Mayıs ayı %50, Haziran ayı %50 ve son açıklanan Temmuz ayı faiz kararı da yüzde 50'de tutuldu.

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2024 AĞUSTOS Merkez Bankası Faiz Görüşmeleri ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AĞUSTOS 2024 NE ZAMAN?


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı ağustos ayı faiz kararı için takvim belli oldu. Buna göre; Merkez Bankası ağustos ayı faiz kararı 20 Ağustos 2024 Salı günü saat 14.00'da açıklanacak.

2024 AĞUSTOS Merkez Bankası Faiz Görüşmeleri ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?


Geçtiğimiz temmuz ayında Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı. TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan kurulun, politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.

2024 AĞUSTOS Merkez Bankası Faiz Görüşmeleri ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Haziran ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin belirgin bir zayıflama kaydettiği belirtilen duyuruda, "Öncü göstergeler temmuz ayında aylık enflasyonun, para politikasının görece etki alanı dışında kalan yönetilen-yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler neticesinde geçici olarak artacağına işaret etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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