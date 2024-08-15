Giriş Tarihi: 15.08.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
15:22
2024 AĞUSTOS Merkez Bankası Faiz Görüşmeleri ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayı faiz kararı, Türkiye ekonomisini yakından takip eden yatırımcılar tarafından büyük bir merak konusu. Temmuz ayında faizi %50'de sabit tutan TCMB'nin, ağustos ayında nasıl bir adım atacağı ise henüz belirsiz. Ağustos ayının ilk yarısının geride bırakılmasıyla yatırımcılar gözlerini Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan kurula çevirdi. Peki, ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?