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2024 BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Meb.gov.tr BİLSEM bireysel değerlendirme sonuç tarihi ve sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 24.07.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
14:14
2024 BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Meb.gov.tr BİLSEM bireysel değerlendirme sonuç tarihi ve sorgulama ekranı
BİLSEM (Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri) bireysel değerlendirme sınavları 26 Temmuz'da tamamlanacak. Değerlendirme sürecinin ardından merkezlere kayıt hakkı elde edecek olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Peki, 2024 BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte meb.gov.tr BİLSEM bireysel değerlendirme sonuç tarihi ve sorgulama ekranı…