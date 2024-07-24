2024 BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Meb.gov.tr BİLSEM bireysel değerlendirme sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel yetenekli öğrencilerin tespit edilmesi amacıyla düzenlenen BİLSEM sınavları 26 Temmuz tarihinde son bulacak. Bireysel değerlendirme sınavı sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını merak eden veliler ve öğrenciler 2024 BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt ararken konuya ilişkin araştırmalar hız kazandı. İşte Meb.gov.tr BİLSEM bireysel değerlendirme sonuç tarihi ve sorgulama ekranı.