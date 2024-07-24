Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 2024 BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Meb.gov.tr BİLSEM bireysel değerlendirme sonuç tarihi ve sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 24.07.2024 14:12 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 14:14

2024 BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Meb.gov.tr BİLSEM bireysel değerlendirme sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

BİLSEM (Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri) bireysel değerlendirme sınavları 26 Temmuz'da tamamlanacak. Değerlendirme sürecinin ardından merkezlere kayıt hakkı elde edecek olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Peki, 2024 BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte meb.gov.tr BİLSEM bireysel değerlendirme sonuç tarihi ve sorgulama ekranı…

2024 BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Meb.gov.tr BİLSEM bireysel değerlendirme sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel yetenekli öğrencilerin tespit edilmesi amacıyla düzenlenen BİLSEM sınavları 26 Temmuz tarihinde son bulacak. Bireysel değerlendirme sınavı sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını merak eden veliler ve öğrenciler 2024 BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt ararken konuya ilişkin araştırmalar hız kazandı. İşte Meb.gov.tr BİLSEM bireysel değerlendirme sonuç tarihi ve sorgulama ekranı.

2024 BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Meb.gov.tr BİLSEM bireysel değerlendirme sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇ TARİHİ
MEB, BİLSEM'e öğrenci seçimi sürecin ayrıntılarını paylaşmıştı. 26 Mayıs 2024'te başlayan BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları 26 Temmuz 2024 tarihinde tamamlanacak.

Takvime göre, kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz'da ilan edilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2024 BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Meb.gov.tr BİLSEM bireysel değerlendirme sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

BİLSEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Sınava giren öğrenciler, sınav sonuçlarını www.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

2024 BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Meb.gov.tr BİLSEM bireysel değerlendirme sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ EN FAZLA YÜZDE 20'Sİ ADAY GÖSTERİLEBİLECEK
Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla yüzde 20'si aday gösterilebilecek.

SON DAKİKA