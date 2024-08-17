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Giriş Tarihi: 17.08.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 10:00

2024 DGS TERCİH TAKVİMİ GÜNCEL DURUM | DGS tercih dönemi ne zaman başlayacak, nereden yapılabilir?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için adayların gözleri ÖSYM'nin duyurularında. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen DGS'nin sonuçlarının açıklanma tarihini merakla bekliyor. Adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmek için arama motorunda sıkça konuyla ilişkin araştırmalar yaparken tercih döneminin ne zaman başlayacağı merak konusu. 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri ne zaman başlayacak, adaylar tercihlerini nereden yapabilir?

2024 DGS TERCİH TAKVİMİ GÜNCEL DURUM | DGS tercih dönemi ne zaman başlayacak, nereden yapılabilir?

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları mezunlarının girdiği 2024-DGS sonuçları kısa süre içinde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adayların en çok merak ettiği konulardan biri de DGS tercih tarihleri. ÖSYM tarafından yayınlanan kontenjanlar doğrultusunda adaylar tercihlerini puanlarına göre yapabilecek. Adaylar, sonuçlar açıklandığında tercih döneminin başlama tarihini öğrenmek için resmi açıklamaları takip etmeye başladı. Tercihlerin ne zaman yapılacağına, ve nereden yapılacağına dair detaylar haberde…

2024 DGS TERCİH TAKVİMİ GÜNCEL DURUM | DGS tercih dönemi ne zaman başlayacak, nereden yapılabilir?

DGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 DGS sınav sonuçları yayınlandıktan sonra adaylar için tercih takvimi duyurulacak. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alanlarına ve ÖSYM'nin belirlediği kontenjan durumuna göre sıralayacak. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla en fazla 30 üniversite tercih edebilecek.

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2024 DGS TERCİH TAKVİMİ GÜNCEL DURUM | DGS tercih dönemi ne zaman başlayacak, nereden yapılabilir?

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmi web sitesinde yayımlanan takvime göre, 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli olmuştu fakat sonuçlar açıklanmadı.2024 DGS sonuçlarının 14 Ağustos'ta açıklanması planlanıyordu. DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı net bir tarih duyurulmadı.

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

2024 DGS TERCİH TAKVİMİ GÜNCEL DURUM | DGS tercih dönemi ne zaman başlayacak, nereden yapılabilir?

2024 DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

2024 DGS TERCİH TAKVİMİ GÜNCEL DURUM | DGS tercih dönemi ne zaman başlayacak, nereden yapılabilir?
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