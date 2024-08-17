Giriş Tarihi: 17.08.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
10:00
2024 DGS TERCİH TAKVİMİ GÜNCEL DURUM | DGS tercih dönemi ne zaman başlayacak, nereden yapılabilir?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için adayların gözleri ÖSYM'nin duyurularında. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen DGS'nin sonuçlarının açıklanma tarihini merakla bekliyor. Adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmek için arama motorunda sıkça konuyla ilişkin araştırmalar yaparken tercih döneminin ne zaman başlayacağı merak konusu. 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri ne zaman başlayacak, adaylar tercihlerini nereden yapabilir?