2024 DGS TERCİH TAKVİMİ GÜNCEL DURUM | DGS tercih dönemi ne zaman başlayacak, nereden yapılabilir?

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları mezunlarının girdiği 2024-DGS sonuçları kısa süre içinde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adayların en çok merak ettiği konulardan biri de DGS tercih tarihleri. ÖSYM tarafından yayınlanan kontenjanlar doğrultusunda adaylar tercihlerini puanlarına göre yapabilecek. Adaylar, sonuçlar açıklandığında tercih döneminin başlama tarihini öğrenmek için resmi açıklamaları takip etmeye başladı. Tercihlerin ne zaman yapılacağına, ve nereden yapılacağına dair detaylar haberde…