2024 DUL VE YETİM MAAŞI ne kadar? Ağustos ayı dul ve yetim aylığı kaç TL ödenecek, ne zaman hesaplara yatacak?

Dul ve yetim maaşlarının Temmuz zammıyla birlikte yeni tutarları kesinleşti. Dul ve yetim maaşı, vefat eden sigortalının eşine, çocuk varsa emekli maaşının yüzde 50'si oranında ödeniyor. Çocuk yoksa bu oran yüzde 75'e kadar çıkıyor. Dul ve yetim maaşları emekli zammına göre 6 ayda bir tekrar hesaplanmakta Peki dul ve yetim maaşı kaç lira oldu? Hisse hisse dul ve yetim maaşları ne kadar?