Giriş Tarihi: 16.08.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
11:16
2024 DUL VE YETİM MAAŞI ne kadar? Ağustos ayı dul ve yetim aylığı kaç TL ödenecek, ne zaman hesaplara yatacak?
Dul ve yetim maaşlarıyla ilgili ödeme tarihleri ve zam oranları, vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Temmuz ayında emekli aylıklarıyla birlikte dul ve yetim maaşlarına yapılan zammın ardından, hak sahipleri maaşların ne kadar olduğunu ve zam oranlarını merak ediyor. Her yıl iki kez güncellenen bu maaşlar için, 2024 yılı zam oranları ve güncel bilgiler neler? Dul ve yetim maaşları ne kadar oldu ve zamlandı mı? İşte tüm detaylar…