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2024 DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI LİSTESİ AÇIKLANDI: Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı!
Giriş Tarihi: 22.04.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
10:28
2024 dünyanın en güçlü orduları listesi açıklandı. Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayii alanında yaptığı atılım da dünya tarafından yakından takip edilirken; Global Firepower isimli internet sitesi tarafından yayımlanan listeye göre Türkiye listenin en yukarılarında yer aldı. Peki dünyanın en güçlü orduları hangileri? İşte merak edilen sıralama!