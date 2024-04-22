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Haberler Yaşam 2024 DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI LİSTESİ AÇIKLANDI: Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı!
Giriş Tarihi: 22.04.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 10:28

2024 DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI LİSTESİ AÇIKLANDI: Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı!

2024 dünyanın en güçlü orduları listesi açıklandı. Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayii alanında yaptığı atılım da dünya tarafından yakından takip edilirken; Global Firepower isimli internet sitesi tarafından yayımlanan listeye göre Türkiye listenin en yukarılarında yer aldı. Peki dünyanın en güçlü orduları hangileri? İşte merak edilen sıralama!

2024 DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI LİSTESİ AÇIKLANDI: Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı!

"Dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye kaçıncı sırada?" Ülkelerin askeri güç verilerini analiz eden Global Firepower adlı internet sitesinin paylaştığı listede; aktif personel sayısı ve orduların hareket kabiliyeti bir takım faktörler dikkate alındı.

Türkiye'nin listedeki sıralaması ise 3 basamak birden yükseldi. Peki Türk ordusu kaçıncı sırada yer alıyor? İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi!

2024 DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI LİSTESİ AÇIKLANDI: Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı!

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI GÜNCEL LİSTESİ

100- KIRGIZİSTAN

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2024 DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI LİSTESİ AÇIKLANDI: Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı!

99-LETONYA

2024 DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI LİSTESİ AÇIKLANDI: Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı!

98-FİLDİŞİ SAHİLİ

2024 DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI LİSTESİ AÇIKLANDI: Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı!

97-ZAMBİYA

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