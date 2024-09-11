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Giriş Tarihi: 11.09.2024 06:06 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 06:07

Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 11 Eylül 2024 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi Eylül ayının ikinci haftasında hız kazandı. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım maaşı ödemelerinin, Eylül ayı ödeme tarihi hak sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2024 Eylül ayı Evde bakım maaşı yatan iller listesi e-Devlet ve SMS sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 11 Eylül 2024 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Yeni ayın gelmesi ile birlikte hak sahipleri ''Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı?'' sorusu yardımdan faydalanan hak sahipleri tarafından araştırılıyor. 9 bin 77 TL tutarındaki devlet desteği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli bir tarihten sonra hesaplara yatırılıyor. Peki, Evde bakım parası ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, Evde bakım aylığı yatan iller listesi sorgulama ekranı...

Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 11 Eylül 2024 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EYLÜL AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Ağustos ayı ödemelerinin de 15 Eylül tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Ağustos ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 11 Eylül 2024 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

2024 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2024 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.

Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik sonrası evde bakım maaşı ödeme tutarı da güncellendi. Buna göre bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 9077,1 lira oldu.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 11 Eylül 2024 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 11 Eylül 2024 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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