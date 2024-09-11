Giriş Tarihi: 11.09.2024 06:06
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
06:07
Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 11 Eylül 2024 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi Eylül ayının ikinci haftasında hız kazandı. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım maaşı ödemelerinin, Eylül ayı ödeme tarihi hak sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2024 Eylül ayı Evde bakım maaşı yatan iller listesi e-Devlet ve SMS sorgulama ekranı ve tüm detaylar...