Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 11 Eylül 2024 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Yeni ayın gelmesi ile birlikte hak sahipleri ''Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı?'' sorusu yardımdan faydalanan hak sahipleri tarafından araştırılıyor. 9 bin 77 TL tutarındaki devlet desteği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli bir tarihten sonra hesaplara yatırılıyor. Peki, Evde bakım parası ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, Evde bakım aylığı yatan iller listesi sorgulama ekranı...