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Giriş Tarihi: 22.08.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 10:41

2024 KPSS DHBT TAKVİMİ | KPSS DHBT ne zaman yapılacak, geç başvurular başladı mı, kimler başvurabilir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) gerçekleştirileceği tarih belli oldu. KPSS DHBT sınavı için geç başvuru döneminin başlayıp başlamadığı adayların gündeminde. KPSS DHBT geç başvurusu, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Sınavda adaylara 40 soru yöneltilecek ve cevaplama süresi 60 dakika olacak. Peki ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS DHBT ne zaman gerçekleştirilecek, geç başvuru tarihleri belli oldu mu?

2024 KPSS DHBT TAKVİMİ | KPSS DHBT ne zaman yapılacak, geç başvurular başladı mı, kimler başvurabilir?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavının tarihi ve sınav giriş belgesi sorgulama süreci, adaylar arasında merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından KPSS DHBT sınavı Eylül ayında gerçekleştirilecek. Sınav öncesinde, adaylar sınav yerlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden öğrenebilecek. KPSS DHBT sınavı için geç başvuru dönemiyle ilgili bilgiler de ÖSYM tarafından kamuoyuna duyuruldu. Peki, 2024 KPSS DHBT ne zaman yapılacak, geç başvuru dönemi ne zaman başlayacak, kimler başvurabiilir? İşte, konuyla ilişkin detaylar haberin devamında....

2024 KPSS DHBT TAKVİMİ | KPSS DHBT ne zaman yapılacak, geç başvurular başladı mı, kimler başvurabilir?

2024 KPSS DHBT NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak.Sınavda adaylara 40 soru yöneltilecek ve cevaplama süresi 60 dakika olacak. Sınav öncesinde, adaylar sınav yerlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden öğrenebilecek. KPSS DHBT sınav giriş belgeleri, adayların T.C. kimlik numaraları ile AİS ekranına giriş yaparak alınabilir.

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2024 KPSS DHBT TAKVİMİ | KPSS DHBT ne zaman yapılacak, geç başvurular başladı mı, kimler başvurabilir?

2024 KPSS DHBT GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) geç başvuru tarihi belli oldu.

Takvime göre 2024 KPSS DHBT geç başvuruları, adaylar tarafından 22 Ağustos Perşembe günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

2024 KPSS DHBT TAKVİMİ | KPSS DHBT ne zaman yapılacak, geç başvurular başladı mı, kimler başvurabilir?

2024 KPSS DHBT GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2024-KPSS DHBT geç başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ÖSYM'NİN resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

2024 KPSS DHBT GEÇ BAŞVURU EKRANI

2024 KPSS DHBT TAKVİMİ | KPSS DHBT ne zaman yapılacak, geç başvurular başladı mı, kimler başvurabilir?

2024 KPSS DHBT GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile geç başvuru günlerinde ödenecektir.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru ücreti 525 TL'dir.

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