Giriş Tarihi: 22.08.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
10:41
2024 KPSS DHBT TAKVİMİ | KPSS DHBT ne zaman yapılacak, geç başvurular başladı mı, kimler başvurabilir?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) gerçekleştirileceği tarih belli oldu. KPSS DHBT sınavı için geç başvuru döneminin başlayıp başlamadığı adayların gündeminde. KPSS DHBT geç başvurusu, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Sınavda adaylara 40 soru yöneltilecek ve cevaplama süresi 60 dakika olacak. Peki ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS DHBT ne zaman gerçekleştirilecek, geç başvuru tarihleri belli oldu mu?