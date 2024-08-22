2024 KPSS DHBT TAKVİMİ | KPSS DHBT ne zaman yapılacak, geç başvurular başladı mı, kimler başvurabilir?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavının tarihi ve sınav giriş belgesi sorgulama süreci, adaylar arasında merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından KPSS DHBT sınavı Eylül ayında gerçekleştirilecek. Sınav öncesinde, adaylar sınav yerlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden öğrenebilecek. KPSS DHBT sınavı için geç başvuru dönemiyle ilgili bilgiler de ÖSYM tarafından kamuoyuna duyuruldu. Peki, 2024 KPSS DHBT ne zaman yapılacak, geç başvuru dönemi ne zaman başlayacak, kimler başvurabiilir? İşte, konuyla ilişkin detaylar haberin devamında....