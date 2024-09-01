2024 KPSS ÖN LİSANS SINAV BİLGİSİ | 2024 Ön lisans KPSS tarihi, sınav saati, soru dağılımı ve oturum bilgisi

KPSS'DEN EN ERKEN NE ZAMAN ÇIKILIR?

Sınav belgeleri dağıtıldıktan sonra adayların;

KPSS Ön Lisans'da sınav süresinin ilk 100 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde,

DHBT'de sınav süresince sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Salondan herhangi bir sebeple ayrılan adayların sınava kesinlikle geri alınmayacağı bildirildi.