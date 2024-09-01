Giriş Tarihi: 01.09.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
09:54
2024 KPSS ÖN LİSANS SINAV BİLGİSİ | 2024 Ön lisans KPSS tarihi, sınav saati, soru dağılımı ve oturum bilgisi
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu için geri sayım başladı. Üniversitelerin 2 yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olan adayların katılım sağladığı sınav bugün 81 ilde gerçekleştirilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleşecek sınava bu sene 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu. Peki, KPSS ön lisans sınavı saat kaçta, kaç soru sorulacak, sınav süresi kaç dakika, sınavdan en erken ne zaman çıkılabilir?