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Giriş Tarihi: 01.09.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 09:54

2024 KPSS ÖN LİSANS SINAV BİLGİSİ | 2024 Ön lisans KPSS tarihi, sınav saati, soru dağılımı ve oturum bilgisi

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu için geri sayım başladı. Üniversitelerin 2 yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olan adayların katılım sağladığı sınav bugün 81 ilde gerçekleştirilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleşecek sınava bu sene 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu. Peki, KPSS ön lisans sınavı saat kaçta, kaç soru sorulacak, sınav süresi kaç dakika, sınavdan en erken ne zaman çıkılabilir?

2024 KPSS ÖN LİSANS SINAV BİLGİSİ | 2024 Ön lisans KPSS tarihi, sınav saati, soru dağılımı ve oturum bilgisi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 1 Eylül tarihinde yapılacak olan KPSS ön lisans sınavına binlerce aday katılım sağlayacak. Sınava girecek adaylar sınavla ilgili detayları çeşitli arama motorları üzerinden araştırmaya başladı.KPSS sınav yerleri ÖSYM AİS sayfası üzerinden adayların bilgisine sunuldu. Peki KPSS önlisans sınavı kaç dakika sürecek, adaylar hangi kategorilerden kaç soruyla sınanacak? İşte, 2024 KPSS ön lisans sınavı hakkında detaylar haberin devamında...

2024 KPSS ÖN LİSANS SINAV BİLGİSİ | 2024 Ön lisans KPSS tarihi, sınav saati, soru dağılımı ve oturum bilgisi

2024 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS sınav takvimiyle birlikte ön lisans sınavı tarihi belli oldu.
Kamuoyuna açıklanan bildiriye göre KPSS ön lisans sınavı 1 Eylül 2024 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve sınav 12.15'te sona erecek.

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2024 KPSS ÖN LİSANS SINAV BİLGİSİ | 2024 Ön lisans KPSS tarihi, sınav saati, soru dağılımı ve oturum bilgisi

KPSS ÖN LİSANS SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
2024 KPSS ön lisans sınavında adaylara toplam 120 soru sorulacak.
Genel Kültür'den 60, Genel Yetenek'ten 60 soru sorulacak olan sınavda soru dağılımı ise şöyle:

2024 KPSS ÖN LİSANS SINAV BİLGİSİ | 2024 Ön lisans KPSS tarihi, sınav saati, soru dağılımı ve oturum bilgisi

GENEL YETENEK
Türkçe: 30 Soru
Matemati ve Geometri: 30 Soru

GENEL KÜLTÜR
Tarih: 27 Soru
Coğrafya: 18 Soru
Vatandaşlık: 9 Soru
Güncel Bilgiler: 6 Soru

2024 KPSS ÖN LİSANS SINAV BİLGİSİ | 2024 Ön lisans KPSS tarihi, sınav saati, soru dağılımı ve oturum bilgisi

KPSS'DEN EN ERKEN NE ZAMAN ÇIKILIR?
Sınav belgeleri dağıtıldıktan sonra adayların;
KPSS Ön Lisans'da sınav süresinin ilk 100 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde,
DHBT'de sınav süresince sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Salondan herhangi bir sebeple ayrılan adayların sınava kesinlikle geri alınmayacağı bildirildi.

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