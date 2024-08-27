Giriş Tarihi: 27.08.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
09:13
2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TAKVİMİ | ÖSYM KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimine göre 2024 KPSS ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz tarihleri arasında alındı, geç başvurular ise 15 Ağustos'ta sona erdi. Başvuru süreci tamamlanan sınava adayların ilgisi büyük. Adaylar sınava giriş belgeleri ile katılım sağlayacak. Peki 2024 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav yerleri beli oldu mu, sınava giriş belgeleri yayınlandı mı?