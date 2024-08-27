Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 27.08.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 09:13

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TAKVİMİ | ÖSYM KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimine göre 2024 KPSS ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz tarihleri arasında alındı, geç başvurular ise 15 Ağustos'ta sona erdi. Başvuru süreci tamamlanan sınava adayların ilgisi büyük. Adaylar sınava giriş belgeleri ile katılım sağlayacak. Peki 2024 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav yerleri beli oldu mu, sınava giriş belgeleri yayınlandı mı?

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TAKVİMİ | ÖSYM KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?

Kamuda memur olmak isteyen vatandaşların katılım göstereceği 2024 KPSS ortaöğretim sınavının detayları adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan takvimle beraber sınavla ilgili bütün sorular yanıt buldu. İşte 2024 KPSS ortaöğretim sınavı takvimi ve detayları haberde...

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TAKVİMİ | ÖSYM KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
KPSS Ortaöğretim Sınavı, devlet memur alımı için düzenlenen ve lise mezunlarının girebildiği ÖSYM tarafından düzenlenen 2024 KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül günü saat 10:15'te uygulanacak. Sınav 130 dakika sürecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TAKVİMİ | ÖSYM KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavı sonuçları 4 Ekim Cuma günü ilan edilecek.

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TAKVİMİ | ÖSYM KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVA GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
KPSS ortaöğretim sınavı, 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Sınav yerlerinin belli olduğu sınava giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık 10 gün öncesinde adaylara duyurulacağı tahmin ediliyor. Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin Eylül ayının ilk haftasında açıklanacağı bekleniyor.

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TAKVİMİ | ÖSYM KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI GİRİŞ BELGELERİ NEREDEN ALINIR?
KPSS sınav giriş yerleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

SON DAKİKA