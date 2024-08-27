2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TAKVİMİ | ÖSYM KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVA GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

KPSS ortaöğretim sınavı, 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Sınav yerlerinin belli olduğu sınava giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık 10 gün öncesinde adaylara duyurulacağı tahmin ediliyor. Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin Eylül ayının ilk haftasında açıklanacağı bekleniyor.