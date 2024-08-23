Giriş Tarihi: 23.08.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
10:01
2024 ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Emniyet Genel Müdürlüğü 110. Dönem Özel Güvenlik sınavı tarihi ve saati belli oldu
ÖGG sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde özel güvenlik olarak görev yapmak isteyenler, sınav tarihi ve saati ile ilgili detayları merak ediyordu. Konuya dair EGM'den beklenen açıklama geldi. Peki, 2024 ÖGG sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik sınavı tarihi ve saati