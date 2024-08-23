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Giriş Tarihi: 23.08.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 10:01

2024 ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Emniyet Genel Müdürlüğü 110. Dönem Özel Güvenlik sınavı tarihi ve saati belli oldu

ÖGG sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde özel güvenlik olarak görev yapmak isteyenler, sınav tarihi ve saati ile ilgili detayları merak ediyordu. Konuya dair EGM'den beklenen açıklama geldi. Peki, 2024 ÖGG sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik sınavı tarihi ve saati

2024 ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Emniyet Genel Müdürlüğü 110. Dönem Özel Güvenlik sınavı tarihi ve saati belli oldu

2024 ÖGG sınavı tarihi ve saati ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi sınavına girecek adaylar için sınav giriş belgeleri yayımlandı. Sınav bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınavın ardından ise 27 Ağustos soru ve cevaplar erişime açılacak. İşte Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik ÖGG sınavı tarihi ve saati…

2024 ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Emniyet Genel Müdürlüğü 110. Dönem Özel Güvenlik sınavı tarihi ve saati belli oldu

2024 ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. yenileme Eğitimi Sınavı ise 25 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da yapılacak.

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2024 ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Emniyet Genel Müdürlüğü 110. Dönem Özel Güvenlik sınavı tarihi ve saati belli oldu

2024 ÖGG SINAV SON UÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
110. dönem ÖGG soru ve cevapları 27 Ağustos günü adaylarla paylaşılacak. Sorulara itirazlar da 27-29 Ağustos tarihleri arasında alınacak. ÖGG sonuçları da 13 Eylül'de ÖGNET üzerinden ilan edilecek.


2024 ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

2024 ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Emniyet Genel Müdürlüğü 110. Dönem Özel Güvenlik sınavı tarihi ve saati belli oldu

ÖGG SINAVI NEDİR?
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı, özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır. Bu sınav, özel güvenlik sertifikası alabilmek için zorunludur ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenir.

2024 ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Emniyet Genel Müdürlüğü 110. Dönem Özel Güvenlik sınavı tarihi ve saati belli oldu

ÖGG SINAVI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Silahsız olarak eğitim alan adayların sınavları sadece yazılı sınavdan oluşur. Bu sınavda 100 soru üzerinden en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılır.

Silahlı eğitim alan adayların da aynı şekilde 100 temel eğitim sorusu üzerinden 60 puan almaları gerekmekte olup ayrıca adayların 25 silah bilgisi sorusu ve 5 el atışla, atış becerilerinin ölçülmesinden oluşan iki aşamayı kapsar.

Sınav puanı 100 puan üzerinden, yarısı silah bilgisinden, diğer yarısı atış becerisinden verilir.

Adayların başarı puanı yazılı ve uygulamalı sınavdan aldıkları puanların toplamının aritmetik ortalamasıyla bulunur. Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için, sınav ortalamasının en az 60 olması şartı aranır.

Yazılı sınavda sorulan ortak 100 sorudan 60 ve üstünde puan almış iseniz, silahlı kısmında başarısız da olsanız, sınav sonrası sertifikanızı silahsız olarak alabilirsiniz.

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