Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 27.08.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 16:40

ÖSYM 2024 YÖKDİL TAKVİMİ | YÖKDİL/2 sınav sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte ve nasıl açıklanacak?

25 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında başvuruları alınan YÖKDİL/2 sınavı 11 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak olan YÖKDİL/2 sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak. Peki, sonuçlar ne zaman ve nereden açıklanacak?

ÖSYM 2024 YÖKDİL TAKVİMİ | YÖKDİL/2 sınav sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte ve nasıl açıklanacak?

11 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının ardından, YÖKDİL temel soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlanmasıyla sınava katılım sağlayan binlerce aday sonuçların ne zaman kamuoyuna duyurulacağı konusunda araştırmalara başladı. İşte, 2024 YÖKDİL/2 sonuçları ile ilgili detaylar haberin devamında...

ÖSYM 2024 YÖKDİL TAKVİMİ | YÖKDİL/2 sınav sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte ve nasıl açıklanacak?

2024 YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

11 Ağustos 2024 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) sonuçları ÖSYM'nin paylaştığı takvime göre 2024 YÖKDİL/2 29 Ağustos Perşembe günü açıklanacak.
Adayların almaya hak kazandığı puanlar YÖKDİL/2 alanında 5 yıl geçerli olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÖSYM 2024 YÖKDİL TAKVİMİ | YÖKDİL/2 sınav sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte ve nasıl açıklanacak?

2024 YÖKDİL/2 SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?
2024 YÖKDİL/2 sınavının sonuçları ÖSYM tarfından gerçekleştirilen diğer tüm sınavlar gibi, ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulacak. 29 Ağustos 2024 Perşembe günü adaylar sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.


YÖKDİL/2 SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

ÖSYM 2024 YÖKDİL TAKVİMİ | YÖKDİL/2 sınav sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte ve nasıl açıklanacak?

YÖKDİL ERKEN AÇIKLANIR MI?

YÖKDİL/2 sonuçlarının belirtilen tarihten erken açıklanacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Konu hakkında bir gelişme yaşanması halinde haberimizde yer verilecektir.

ÖSYM 2024 YÖKDİL TAKVİMİ | YÖKDİL/2 sınav sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte ve nasıl açıklanacak?
SON DAKİKA