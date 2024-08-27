ÖSYM 2024 YÖKDİL TAKVİMİ | YÖKDİL/2 sınav sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte ve nasıl açıklanacak?

11 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının ardından, YÖKDİL temel soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlanmasıyla sınava katılım sağlayan binlerce aday sonuçların ne zaman kamuoyuna duyurulacağı konusunda araştırmalara başladı. İşte, 2024 YÖKDİL/2 sonuçları ile ilgili detaylar haberin devamında...