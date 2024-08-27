Giriş Tarihi: 27.08.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
16:40
ÖSYM 2024 YÖKDİL TAKVİMİ | YÖKDİL/2 sınav sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte ve nasıl açıklanacak?
25 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında başvuruları alınan YÖKDİL/2 sınavı 11 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak olan YÖKDİL/2 sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak. Peki, sonuçlar ne zaman ve nereden açıklanacak?