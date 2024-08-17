2024 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI | MEB sonuçları hangi tarihte açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Giriş Tarihi: 17.08.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
11:43
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için süreç devam ederken, öğretmen adayları mülakat sonuçlarının açıklanma tarihini öğrenmek istiyor. 1 Temmuz'da başlayan mülakatlar, belirlenen merkezlerde tamamlandı. Şimdi, sonuçların açıklanması ve öğretmen atamalarına dair detaylar için gözler MEB'e çevrilmiş durumda. 2024 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden öğrenilebilir?