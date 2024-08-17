2024 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI | MEB sonuçları hangi tarihte açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için gerçekleştirilen mülakat sürecinin sonuçları, binlerce öğretmen adayı tarafından araştırılmakta. 1 Temmuz'da başlayan mülakatlar, belirlenen merkezlerde tamamlandı.Sonuçların ne zaman açıklanacağı ve atama süreciyle ilgili detaylar, mülakatların tamamlanmasının ardından kamuoyuna duyuruluyor. Şu an, mülakat sonuçlarının açıklanma tarihi ve nasıl öğrenileceği en çok konuşulan konular arasında. Sözlü sınav sonuçlarının e-Devlet üzerinden erişime açılması planlanıyor. Peki, 2024 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden öğrenilebilir?