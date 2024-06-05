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MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2024 || Temmuz zammı ne kadar olacak, en düşük emekli ve memur maaşı kaç TL olur?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
11:06
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2024 || Temmuz zammı ne kadar olacak, en düşük emekli ve memur maaşı kaç TL olur?
Memur ve emekli maaş zammında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. TÜİK tarafından Mayıs ayı enflasyon verileri 3 Haziran'da açıklandı. Böylece Ocak, Şubat, Mart, Nisan Ve Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık enflasyon verileriyle çalışan memur ve emekliler Temmuz ayı maaş zammı ihtimallerine odaklandı. Peki, 5 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? 2024 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? İşte, 2024 Temmuz zamlı memur ve emekli maaş tablosu!