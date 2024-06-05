MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2024 || Temmuz zammı ne kadar olacak, en düşük emekli ve memur maaşı kaç TL olur?

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olarak açıklandı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16, nisan ayı için 3,18 ve mayıs ayı için 3,37 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 22,72 olarak belirlendi.