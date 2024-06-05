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Haberler Yaşam MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2024 || Temmuz zammı ne kadar olacak, en düşük emekli ve memur maaşı kaç TL olur?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 11:06

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2024 || Temmuz zammı ne kadar olacak, en düşük emekli ve memur maaşı kaç TL olur?

Memur ve emekli maaş zammında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. TÜİK tarafından Mayıs ayı enflasyon verileri 3 Haziran'da açıklandı. Böylece Ocak, Şubat, Mart, Nisan Ve Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık enflasyon verileriyle çalışan memur ve emekliler Temmuz ayı maaş zammı ihtimallerine odaklandı. Peki, 5 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? 2024 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? İşte, 2024 Temmuz zamlı memur ve emekli maaş tablosu!

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2024 || Temmuz zammı ne kadar olacak, en düşük emekli ve memur maaşı kaç TL olur?

TÜİK taraflıdan Mayıs ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte, gözler memur ve emekli maaş zammına çevrildi. Maaşlarına enflasyon farkı tutarında zam alan emekliler maaş zammında son durumu yakından takip ediyor. Peki, 2024 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? İşte, 2024 Temmuz zamlı emekli maaş tablosu ve Polis, Hemşire, Öğretmen zamlı maaş durumu!

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2024 || Temmuz zammı ne kadar olacak, en düşük emekli ve memur maaşı kaç TL olur?

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olarak açıklandı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16, nisan ayı için 3,18 ve mayıs ayı için 3,37 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 22,72 olarak belirlendi.

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MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2024 || Temmuz zammı ne kadar olacak, en düşük emekli ve memur maaşı kaç TL olur?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.

5 aylık enflasyon yüzde 22,72 olarak gerçekleşti.

Böylece mayıs ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş zammı şimdiden yüzde 22,72 oldu.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2024 || Temmuz zammı ne kadar olacak, en düşük emekli ve memur maaşı kaç TL olur?

% 20 ZAM YAPILMASI HALİNDE TEMMUZ 2024 MEMUR MAAŞ ZAMLARI

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4 58.106 TL

Avukat 1/4 56.513 TL

Memur (Üniversite Mezunu) 9/1 41.067 TL

Vaiz 1/4 49.454 TL

Araştırma Görevlisi 7/1 56.873 TL

Uzman Öğretmen 1/4 52.888 TL

Başkomiser 1/3 58.419 TL

Öğretmen 9/1 42.000 TL

Polis Memuru 8/1 52.865 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu) 47.340 TL

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2024 || Temmuz zammı ne kadar olacak, en düşük emekli ve memur maaşı kaç TL olur?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri ise haziran ayı itibarıyla yüzde 17,38 zam hakkı elde etmiş oldu.

Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.

Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.

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