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2024 YKS Coğrafya harita sorusunun cevabı nedir? TYT ladin, çayır, ıhlamur, kayın, göknar nerede yetişir?
Giriş Tarihi: 08.06.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
14:19
2024 YKS Coğrafya harita sorusunun cevabı nedir? TYT ladin, çayır, ıhlamur, kayın, göknar nerede yetişir?
TYT Coğrafya soruları arasında yer alan harita sorusu öğrencileri epey zorladı. Ladin, çayır, ıhlamur, kayın, göknar gibi bitkilerin yetiştiği yerlerin sorulduğu soru, 2024 YKS Coğrafya harita sorusunun cevabı nedir sorusuyla inceleniyor. Peki, TYT ladin, çayır, ıhlamur, kayın, göknar nerede yetişir?