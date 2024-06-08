2024 YKS Coğrafya harita sorusunun cevabı nedir? TYT ladin, çayır, ıhlamur, kayın, göknar nerede yetişir?

TÜRKİYE'DE KAYIN EN ÇOK HANGİ BÖLGEDE YETİŞİR?

İdeal yetişme alanları ormanlık alanlar, kumluk ve humuslu topraklar olsa dahi birçok toprakta verimli bir şekilde yetişebilir. Türkiye'de iki türü bulunan kayın ağacını (Doğu kayını ve Avrupa kayını) Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde ayrıca Ağrı dağı ve Erciyes Dağı eteğinde çokça görmek muhtemeldir.

TÜRKİYE'DE GÖKNAR EN ÇOK HANGİ BÖLGEDE YETİŞİR?

Çanakkale, Balıkesir ve Bursa arsındaki alanda yayılış gösterir. Asıl yayılışını Kazdağları ve Çataldağ'da yapar.