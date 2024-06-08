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Haberler Yaşam 2024 YKS Coğrafya harita sorusunun cevabı nedir? TYT ladin, çayır, ıhlamur, kayın, göknar nerede yetişir?
Giriş Tarihi: 08.06.2024 14:16 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 14:19

2024 YKS Coğrafya harita sorusunun cevabı nedir? TYT ladin, çayır, ıhlamur, kayın, göknar nerede yetişir?

TYT Coğrafya soruları arasında yer alan harita sorusu öğrencileri epey zorladı. Ladin, çayır, ıhlamur, kayın, göknar gibi bitkilerin yetiştiği yerlerin sorulduğu soru, 2024 YKS Coğrafya harita sorusunun cevabı nedir sorusuyla inceleniyor. Peki, TYT ladin, çayır, ıhlamur, kayın, göknar nerede yetişir?

2024 YKS Coğrafya harita sorusunun cevabı nedir? TYT ladin, çayır, ıhlamur, kayın, göknar nerede yetişir?

YKS soruları arasında yer alan harita sorusu, TYT sınavına giren adaylar tarafından mercek altına alınıyor. Sorunun yanıtını araştıran adaylar ladin, çayır, ıhlamur, kayın, göknar nerede yetişir gibi sorularla inceleme yapıyor. İşte YKS ladin sorusu hakkında detaylar ve 2024 YKS Coğrafya harita sorusunun cevabı...

2024 YKS Coğrafya harita sorusunun cevabı nedir? TYT ladin, çayır, ıhlamur, kayın, göknar nerede yetişir?

TÜRKİYE'DE LADİN HANGİ BÖLGEDE YETİŞİR?

Ülkemizdeki ladin ağacı yayılışının batı sınırı Ordu'da Melet Irmağının doğusundan başlar ve doğuya doğru Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin mıntıkalarını içine alır. Yer yer tek ya da birkaç ağaçlık kümeler halinde deniz kıyısına kadar inmekte ise de deniz yüzeyinden 1000 m yükseklikten sonra geniş orman kuruluşlarında görülür.

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2024 YKS Coğrafya harita sorusunun cevabı nedir? TYT ladin, çayır, ıhlamur, kayın, göknar nerede yetişir?

TÜRKİYE'DE IHLAMUR EN ÇOK HANGİ BÖLGEDE YETİŞİR?

Türkiye'de çoğunlukla Karadeniz, Ege, Marmara Bölgesi ve Antalya çevresinde yetişmekte olup ılıman iklimleri sevmektedir. Bu ağacın üretimi çoğunlukla tohum ile yapılmaktadır.

2024 YKS Coğrafya harita sorusunun cevabı nedir? TYT ladin, çayır, ıhlamur, kayın, göknar nerede yetişir?

TÜRKİYE'DE KAYIN EN ÇOK HANGİ BÖLGEDE YETİŞİR?

İdeal yetişme alanları ormanlık alanlar, kumluk ve humuslu topraklar olsa dahi birçok toprakta verimli bir şekilde yetişebilir. Türkiye'de iki türü bulunan kayın ağacını (Doğu kayını ve Avrupa kayını) Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde ayrıca Ağrı dağı ve Erciyes Dağı eteğinde çokça görmek muhtemeldir.

TÜRKİYE'DE GÖKNAR EN ÇOK HANGİ BÖLGEDE YETİŞİR?

Çanakkale, Balıkesir ve Bursa arsındaki alanda yayılış gösterir. Asıl yayılışını Kazdağları ve Çataldağ'da yapar.
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