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2025 AGS TAKVİMİ: MEB ile Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 07.04.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
09:46
2025 AGS TAKVİMİ: MEB ile Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?
KPSS yerine artık Akademi Giriş Sınavı (AGS) uygulanmasıyla öğretmen adayları için bu yıl yeni bir dönem başlıyor. Adaylar, AGS sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilecek ve aldıkları eğitim sonrasında öğretmen olarak atanacaklar. Kısa süre önce AGS'nin konu dağılımı da paylaşıldı. Peki, 2025 AGS ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte MEB takvimi ile Akademi Giriş Sınavı'na dair konu başlıkları ve başvuru süreciyle ilgili ayrıntılar...