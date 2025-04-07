Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 2025 AGS TAKVİMİ: MEB ile Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 07.04.2025 09:46 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 09:46

2025 AGS TAKVİMİ: MEB ile Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

KPSS yerine artık Akademi Giriş Sınavı (AGS) uygulanmasıyla öğretmen adayları için bu yıl yeni bir dönem başlıyor. Adaylar, AGS sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilecek ve aldıkları eğitim sonrasında öğretmen olarak atanacaklar. Kısa süre önce AGS'nin konu dağılımı da paylaşıldı. Peki, 2025 AGS ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte MEB takvimi ile Akademi Giriş Sınavı'na dair konu başlıkları ve başvuru süreciyle ilgili ayrıntılar...

2025 AGS TAKVİMİ: MEB ile Akademi Giriş Sınavı AGS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

Öğretmen adayları için Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) yerine artık Akademi Giriş Sınavı (AGS) uygulanacak. AGS sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi'ne alınacak olan adaylar, bu akademide alacakları eğitimin ardından öğretmen olarak görevlendirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, AGS sınavı ve başvuru tarihlerini duyurdu. Peki, Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir, sınav ne zaman yapılacak ve başvurular ne zaman başlayacak?

2025 AGS TAKVİMİ: MEB ile Akademi Giriş Sınavı AGS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB), 2025 AKADEMİ GİRİŞ SINAVI (AGS) TAKVİMİNİ AÇIKLADI

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS), 13 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, başvurularını 8 Mayıs ile 20 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Başvuru süresini kaçıran adaylar için ise 28 Mayıs 2025 tarihinde geç başvuru imkânı tanınacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise 13 Ağustos 2025 olarak planlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2025 AGS TAKVİMİ: MEB ile Akademi Giriş Sınavı AGS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

MEB AGS VE ÖABT KONU DAĞILIMI 2025 YAYINLANDI!
ÖSYM tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 2025 oturumları için konu dağılımları yayımlandı.

AGS KONU DAĞILIMI 2025 İÇİN TIKLAYINIZ

2025 AGS TAKVİMİ: MEB ile Akademi Giriş Sınavı AGS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

AGS KAÇ SORU KAÇ DAKİKA OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştireceği Öğretmenlik Mesleği Alan Bilgisi Sınavı (MEB-AGS) kapsamında, adaylara toplamda 80 soru yöneltilecektir. Ayrıca, alan bilgisine dayalı ÖABT oturumunda ise adaylar 50 soruyu yanıtlayacaklardır.

2025 AGS TAKVİMİ: MEB ile Akademi Giriş Sınavı AGS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?