2025 AGS TAKVİMİ: MEB ile Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

Öğretmen adayları için Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) yerine artık Akademi Giriş Sınavı (AGS) uygulanacak. AGS sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi'ne alınacak olan adaylar, bu akademide alacakları eğitimin ardından öğretmen olarak görevlendirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, AGS sınavı ve başvuru tarihlerini duyurdu. Peki, Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir, sınav ne zaman yapılacak ve başvurular ne zaman başlayacak?