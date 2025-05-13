2025 Eurovision ne zaman ve saat kaçta? Eurovision nasıl izlenir ve hangi ülkeler yarışacak?

69. kez düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda büyük heyecan başladı. Avrupa'nın en köklü müzik yarışmalarından biri olan yarışma bu yıl İsviçre'nin Basel kentinde müzikseverleri buluşturuyor. İlk yarı final için geri sayım sürerken, izleyiciler "Eurovision yarı final ne zaman, saat kaçta başlayacak ve Türkiye'den nasıl izlenir?" sorularına yanıt arıyor. İşte yarışmaya dair tüm detaylar...