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Haberler Yaşam 2025 Eurovision ne zaman ve saat kaçta? Eurovision nasıl izlenir ve hangi ülkeler yarışacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 22:53 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 22:53

2025 Eurovision ne zaman ve saat kaçta? Eurovision nasıl izlenir ve hangi ülkeler yarışacak?

Avrupa'nın en çok takip edilen müzik organizasyonlarından Eurovision'da büyük gece için geri sayım başladı. 2025 yılında 69. kez düzenlenecek olan yarışma, bu kez İsviçre'nin kültürel başkentlerinden Basel'de gerçekleşecek. 7 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek ilk yarı final öncesi heyecan artıyor. Peki, Eurovision 2025 ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Eurovision Türkiye'de nasıl izlenir?

2025 Eurovision ne zaman ve saat kaçta? Eurovision nasıl izlenir ve hangi ülkeler yarışacak?

69. kez düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda büyük heyecan başladı. Avrupa'nın en köklü müzik yarışmalarından biri olan yarışma bu yıl İsviçre'nin Basel kentinde müzikseverleri buluşturuyor. İlk yarı final için geri sayım sürerken, izleyiciler "Eurovision yarı final ne zaman, saat kaçta başlayacak ve Türkiye'den nasıl izlenir?" sorularına yanıt arıyor. İşte yarışmaya dair tüm detaylar...

2025 Eurovision ne zaman ve saat kaçta? Eurovision nasıl izlenir ve hangi ülkeler yarışacak?

EUROVISION 2025 NE ZAMAN, HANGİ ŞEHİRDE GERÇEKLEŞECEK?
2025 Eurovision Şarkı Yarışması, İsviçre'nin Basel şehrindeki St. Jakobshalle Arena'da organize edilecek. Etkinlik, üç ana gösterimden oluşacak:

İlk Yarı Final: 13 Mayıs 2025 Salı, saat 21.00 CEST (Türkiye saatiyle 22.00)

İkinci Yarı Final: 15 Mayıs 2025 Perşembe, saat 21.00 CEST (Türkiye saatiyle 22.00)

Büyük Final: 17 Mayıs 2025 Cumartesi, saat 21.00 CEST (Türkiye saatiyle 22.00)

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2025 Eurovision ne zaman ve saat kaçta? Eurovision nasıl izlenir ve hangi ülkeler yarışacak?

EUROVISION 2025 HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

2025 Eurovision Şarkı Yarışması, dünya çapında çeşitli yayıncı kuruluşlar tarafından ekranlara taşınacak. Türkiye'de televizyon kanallarında gösterilmeyecek olan organizasyon, yarışmanın resmi YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

2025 Eurovision ne zaman ve saat kaçta? Eurovision nasıl izlenir ve hangi ülkeler yarışacak?

EUROVISION 2024 KİM KAZANDI?
2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda final heyecanı yaşandı. Bu yıl 68. düzenlenen Eurovision'un kazananı İsviçre'den Nemo - The Code oldu. Geçtiğimiz yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsveç'ten Loreen, "Tattoo" şarkısıyla kazanmıştı.

2025 Eurovision ne zaman ve saat kaçta? Eurovision nasıl izlenir ve hangi ülkeler yarışacak?