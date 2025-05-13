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2025 Eurovision ne zaman ve saat kaçta? Eurovision nasıl izlenir ve hangi ülkeler yarışacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 22:53
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
22:53
2025 Eurovision ne zaman ve saat kaçta? Eurovision nasıl izlenir ve hangi ülkeler yarışacak?
Avrupa'nın en çok takip edilen müzik organizasyonlarından Eurovision'da büyük gece için geri sayım başladı. 2025 yılında 69. kez düzenlenecek olan yarışma, bu kez İsviçre'nin kültürel başkentlerinden Basel'de gerçekleşecek. 7 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek ilk yarı final öncesi heyecan artıyor. Peki, Eurovision 2025 ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Eurovision Türkiye'de nasıl izlenir?