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2025 KAMUYA PERSONEL ALIMI BAŞLADI: KPSS’li ve KPSS’siz kadrolar! Hangi kurumlar memur alımı yapacak?
Giriş Tarihi: 24.01.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
15:43
2025 KAMUYA PERSONEL ALIMI BAŞLADI: KPSS’li ve KPSS’siz kadrolar! Hangi kurumlar memur alımı yapacak?
Kamu kurumlarına binlerce personel alımı yapılacağı açıklandı. Pek çok devlet kurumu, yeni memur ve personel alımları için başvuru sürecini başlattı. TÜBİTAK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı gibi önde gelen kurumlar, personel alım ilanlarını Resmi Gazete üzerinden duyurdu. Hangi pozisyonlara alım yapılacağı, başvuru tarihleri, gerekli koşullar ve branşlara dair detaylar adayların dikkatle takip ettiği konular arasında. Peki, Kamu personel alımı ne zaman, hangi pozisyonlarda alım olacak, şartlar neler? İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları!