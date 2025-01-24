2025 KAMUYA PERSONEL ALIMI BAŞLADI: KPSS’li ve KPSS’siz kadrolar! Hangi kurumlar memur alımı yapacak?

Birçok devlet kurumu, farklı pozisyonlar ve alanlar için yeni personel alımları gerçekleştirecek. Binlerce kişiye istihdam imkânı sunacak olan bu alımlar, başvuru koşulları ve tarihlerine ilişkin bilgilerle adayların erişimine açıldı. KPSS puanı gerektiren ve gerektirmeyen kadroların yer aldığı duyurular, memur adayları tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 2025 kamu personeli alımı ilanları ve başvuruları....