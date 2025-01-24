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Haberler Yaşam 2025 KAMUYA PERSONEL ALIMI BAŞLADI: KPSS’li ve KPSS’siz kadrolar! Hangi kurumlar memur alımı yapacak?
Giriş Tarihi: 24.01.2025 15:43 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 15:43

2025 KAMUYA PERSONEL ALIMI BAŞLADI: KPSS’li ve KPSS’siz kadrolar! Hangi kurumlar memur alımı yapacak?

Kamu kurumlarına binlerce personel alımı yapılacağı açıklandı. Pek çok devlet kurumu, yeni memur ve personel alımları için başvuru sürecini başlattı. TÜBİTAK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı gibi önde gelen kurumlar, personel alım ilanlarını Resmi Gazete üzerinden duyurdu. Hangi pozisyonlara alım yapılacağı, başvuru tarihleri, gerekli koşullar ve branşlara dair detaylar adayların dikkatle takip ettiği konular arasında. Peki, Kamu personel alımı ne zaman, hangi pozisyonlarda alım olacak, şartlar neler? İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları!

2025 KAMUYA PERSONEL ALIMI BAŞLADI: KPSS’li ve KPSS’siz kadrolar! Hangi kurumlar memur alımı yapacak?

Birçok devlet kurumu, farklı pozisyonlar ve alanlar için yeni personel alımları gerçekleştirecek. Binlerce kişiye istihdam imkânı sunacak olan bu alımlar, başvuru koşulları ve tarihlerine ilişkin bilgilerle adayların erişimine açıldı. KPSS puanı gerektiren ve gerektirmeyen kadroların yer aldığı duyurular, memur adayları tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 2025 kamu personeli alımı ilanları ve başvuruları....

2025 KAMUYA PERSONEL ALIMI BAŞLADI: KPSS’li ve KPSS’siz kadrolar! Hangi kurumlar memur alımı yapacak?

KAMUYA PERSONEL ALIMI YAPILACAK 2025!

Birçok farklı kurumda binlerce kadro için memur alımı yapılacak. Memur ve işçi kadrolarında yer almak isteyen adaylar için ilanlar yayınlandı.

İşte kamu personeli alım ilanı detayları

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2025 KAMUYA PERSONEL ALIMI BAŞLADI: KPSS’li ve KPSS’siz kadrolar! Hangi kurumlar memur alımı yapacak?

MSB PERSONEL ALIMI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde uzman erbaş ve sözleşmeli er alınacağını duyurdu. Bakanlığın "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapılacak başvurular, 29 Ocak tarihine kadar yapılabilecek. Adaylar gerekli şartları sağlamaları halinde "uzman erbaş" veya "sözleşmeli er" statülerinden sadece birisini tercih edebilecek

2025 KAMUYA PERSONEL ALIMI BAŞLADI: KPSS’li ve KPSS’siz kadrolar! Hangi kurumlar memur alımı yapacak?

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Milli Eğitim Bakanlığında, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7'nci ve 9'uncu derece kadrolara atanmak üzere sözlü sınav ile toplam 50 Milli Eğitim Uzman Yardımcısı alınacak.

Adayların başvuruları, 27-31 Ocak 2025 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı, sözlü sınav olarak 17-28 Şubat 2025 tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

2025 KAMUYA PERSONEL ALIMI BAŞLADI: KPSS’li ve KPSS’siz kadrolar! Hangi kurumlar memur alımı yapacak?

KGM 6 MEMUR ALIMI YAPACAK

KGM; 1 inşaat mühendisi, 2 makine mühendisi, 2 harita mühendisi ve 1 matematikçi olmak üzere toplamda 6 memur alımı da yapacak.

15 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 30 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

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