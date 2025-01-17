Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI 2024: Rekabet kızıştı! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, kaç TL?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 09:38 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 09:39

EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI 2024: Rekabet kızıştı! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, kaç TL?

Maaşını başka bir bankaya taşımayı planlayan emekliler için bankalar cazip promosyon teklifleriyle yarışa girdi. Güncellenen emekli banka promosyonları, zamlı maaşlarını öğrenen milyonlarca SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklisi tarafından yakından takip ediliyor. Bankalar, müşteri kaybını önlemek için adeta yarışa girdi. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 2025 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar ve ödeme tutarları...

EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI 2024: Rekabet kızıştı! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, kaç TL?

Kamu ve özel bankalar arasındaki promosyon yarışı hız kazanırken, bankalar cazip fırsatlarla emeklileri maaş taşıma konusunda teşvik ediyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? İşte güncel 2025 emekli banka promosyonları...

EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI 2024: Rekabet kızıştı! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, kaç TL?

2025 OCAK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ GÜNCELLENDİ!

Ocak ayı ile birlikte bankalardaki emekli promosyonu ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 24.000 TL'ye ulaştı.

İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI 2024: Rekabet kızıştı! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, kaç TL?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI 2024: Rekabet kızıştı! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, kaç TL?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
  • 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI 2024: Rekabet kızıştı! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, kaç TL?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
SON DAKİKA