Haberler
Yaşam
EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI 2024: Rekabet kızıştı! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, kaç TL?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
09:39
EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI 2024: Rekabet kızıştı! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, kaç TL?
Maaşını başka bir bankaya taşımayı planlayan emekliler için bankalar cazip promosyon teklifleriyle yarışa girdi. Güncellenen emekli banka promosyonları, zamlı maaşlarını öğrenen milyonlarca SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklisi tarafından yakından takip ediliyor. Bankalar, müşteri kaybını önlemek için adeta yarışa girdi. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 2025 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar ve ödeme tutarları...