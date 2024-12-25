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Haberler Yaşam 2025 Ocak işsizlik maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2025 asgari ücret zammı sonrası yeni işsizlik maaşı hesaplama
Giriş Tarihi: 25.12.2024 08:17 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 08:17

2025 Ocak işsizlik maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2025 asgari ücret zammı sonrası yeni işsizlik maaşı hesaplama

İşsizlik maaşı ne kadar oldu sorusu asgari ücret zammının belli olmasının yanıt arıyor. 2025 yılında uygulanacak asgari ücret miktarının açıklanmasının ardından birçok kalemde ödenek değişti. Asgari ücrete yapılan %30 oranındaki zammın ardından işsizlik maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. Bu noktada sigortalı işsizlere işsiz kaldıkları dönemde destek olmak amacıyla sağlanan ödemelerdeki artış oranu merak ediliyor. Peki; 2025 Temmuz işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu, kaç ay veriliyor? İşte; 2025 hesaplama tablosu...

2025 Ocak işsizlik maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2025 asgari ücret zammı sonrası yeni işsizlik maaşı hesaplama

Asgari ücretin belli olmasıyla birlikte işten çıkartılan ve henüz iş bulamayan vatandaşlara sağlanan işsizlik maaşı zammı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Peki; 2025 İşsizlik maaşı Ocak zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte; hesaplama formülü...

2025 Ocak işsizlik maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2025 asgari ücret zammı sonrası yeni işsizlik maaşı hesaplama

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ARTTI
Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında işsizlik ödeneği geliyor. İşsizlik ödeneği hesaplamasında sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.

2025 yılında en az 4 ay çalışan bir işçi için (işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde) işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplandığı için yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 10 bin 332,43 TL'ye yükseldi. En yükseği ise 20 bin 644,86 TL şeklinde uygulanacak.

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2025 Ocak işsizlik maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2025 asgari ücret zammı sonrası yeni işsizlik maaşı hesaplama

İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA
Son 3 yılda en az 600 gün primi olan ve son 4 aydır iş sözleşmesi devam eden, kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılan çalışanlara ödenen işsizlik maaşı şöyle hesaplanıyor:
İşsizlik maaşı brüt maaşın yüzde 40'ı kadar oluyor. Ancak ödeme de üst sınır da mevcut. Buna göre en yüksek işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.
Geçtiğimiz yıl net 17.002 TL, brüt 20.002 TL olarak belirlenen asgari ücret sonrası en düşük işsizlik maaşı 8.000,80 TL
en yüksek ise 16.001,60 TL olmuştu.

2025 Ocak işsizlik maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2025 asgari ücret zammı sonrası yeni işsizlik maaşı hesaplama

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshi sonrası 30 gün içinde İŞKUR'a başvuruda bulunmak gerekiyor. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen giderek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden e-şube üzerinden yapılabilir.

2025 Ocak işsizlik maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2025 asgari ücret zammı sonrası yeni işsizlik maaşı hesaplama

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İşsizlik ödeneğinin süresi hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

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