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2025 Ocak işsizlik maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2025 asgari ücret zammı sonrası yeni işsizlik maaşı hesaplama
Giriş Tarihi: 25.12.2024 08:17
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
08:17
2025 Ocak işsizlik maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2025 asgari ücret zammı sonrası yeni işsizlik maaşı hesaplama
İşsizlik maaşı ne kadar oldu sorusu asgari ücret zammının belli olmasının yanıt arıyor. 2025 yılında uygulanacak asgari ücret miktarının açıklanmasının ardından birçok kalemde ödenek değişti. Asgari ücrete yapılan %30 oranındaki zammın ardından işsizlik maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. Bu noktada sigortalı işsizlere işsiz kaldıkları dönemde destek olmak amacıyla sağlanan ödemelerdeki artış oranu merak ediliyor. Peki; 2025 Temmuz işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu, kaç ay veriliyor? İşte; 2025 hesaplama tablosu...