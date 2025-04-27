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2025 ÖSYM takvimi ile YKS tarihleri: Üniversite sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? TYT, AYT ve YDT tarihleri
Giriş Tarihi: 27.04.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025
16:24
2025 ÖSYM takvimi ile YKS tarihleri: Üniversite sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? TYT, AYT ve YDT tarihleri
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım hızla devam ediyor. Üniversiteye giriş için büyük bir öneme sahip olan YKS, her yıl binlerce adayın hayalini süslüyor. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimiyle birlikte, 2025 YKS tarihleri netleşmiş oldu. Peki, 2025 YKS ne zaman yapılacak? TYT, AYT ve YDT sınavları hangi tarihlerde?İşte, 2025 üniversite sınavı hakkında detaylar.