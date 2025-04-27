2025 ÖSYM takvimi ile YKS tarihleri: Üniversite sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? TYT, AYT ve YDT tarihleri

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Öğrenciler, TYT, AYT ve YDT sınav tarihlerini öğrenmek için araştırmalar yapıyor. TYT sınavı, üniversiteye girişin ilk adımı olarak büyük önem taşırken, AYT ve YDT ise adayların alan bilgisi ve yabancı dil becerilerini ölçüyor. Peki, YKS ne zaman yapılacak? İşte 2025 YKS sınav tarihleri ve takvimi...