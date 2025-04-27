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Haberler Yaşam 2025 ÖSYM takvimi ile YKS tarihleri: Üniversite sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? TYT, AYT ve YDT tarihleri
Giriş Tarihi: 27.04.2025 16:24 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 16:24

2025 ÖSYM takvimi ile YKS tarihleri: Üniversite sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? TYT, AYT ve YDT tarihleri

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım hızla devam ediyor. Üniversiteye giriş için büyük bir öneme sahip olan YKS, her yıl binlerce adayın hayalini süslüyor. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimiyle birlikte, 2025 YKS tarihleri netleşmiş oldu. Peki, 2025 YKS ne zaman yapılacak? TYT, AYT ve YDT sınavları hangi tarihlerde?İşte, 2025 üniversite sınavı hakkında detaylar.

2025 ÖSYM takvimi ile YKS tarihleri: Üniversite sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? TYT, AYT ve YDT tarihleri

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Öğrenciler, TYT, AYT ve YDT sınav tarihlerini öğrenmek için araştırmalar yapıyor. TYT sınavı, üniversiteye girişin ilk adımı olarak büyük önem taşırken, AYT ve YDT ise adayların alan bilgisi ve yabancı dil becerilerini ölçüyor. Peki, YKS ne zaman yapılacak? İşte 2025 YKS sınav tarihleri ve takvimi...

2025 ÖSYM takvimi ile YKS tarihleri: Üniversite sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? TYT, AYT ve YDT tarihleri

2025 YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bu yıl düzenlenecek YKS sınavının ilk oturumu TYT 21 Haziran saat 10:15'te, ikinci oturumu AYT 22 Haziran saat 10:15'te, üçüncü oturum olan YDT ise 22 Haziran günü saat 15:45'te uygulanacak.

TYT'de adaylara 120 soru sorulacak ve 135 dakika verilecek. AYT'de 160 soru ve 180 dakika olacak. YDT oturumunda ise 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.

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2025 ÖSYM takvimi ile YKS tarihleri: Üniversite sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? TYT, AYT ve YDT tarihleri

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınav giriş belgeleri, sınavdan yaklaşık 10 gün önce kadar https://ais.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek.

YKS sonuçları ise 22 Temmuz 2025'te açıklanacak.

2025 ÖSYM takvimi ile YKS tarihleri: Üniversite sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? TYT, AYT ve YDT tarihleri

TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır.

AYT'de; Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden
sorular sorulacak.

YDT; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde uygulanacak.