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2025 Ramazan Ayı Takvimi: Ramazan Ne Zaman Başlıyor, İlk Oruç Kaç Gün Sonra? Diyanet Tarihleri!
Giriş Tarihi: 21.02.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
17:24
On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kaldı. Manevi huzurun, bereketin ve dayanışmanın simgesi olan bu mübarek ayda, Müslümanlar otuz gün boyunca ibadetlerini yerine getirmeye hazırlanıyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, "Ramazan ne zaman başlayacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İlk sahur ve ilk iftar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, 2025 Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak?