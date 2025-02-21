2025 Ramazan Ayı Takvimi: Ramazan Ne Zaman Başlıyor, İlk Oruç Kaç Gün Sonra? Diyanet Tarihleri!

2025 Ramazan ayının başlangıcı için geri sayım devam ederken, Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimini yayımladı. On bir ayın sultanını karşılamaya az bir süre kaldı. Manevi huzur ve paylaşım ayı olan Ramazan'da ibadetlerini yerine getirecek Müslümanlar, ilk sahur ve iftar için büyük bir heyecan içinde. İşte Diyanet'e göre 2025 Ramazan ayı takvimi…