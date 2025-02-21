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Haberler Yaşam 2025 Ramazan Ayı Takvimi: Ramazan Ne Zaman Başlıyor, İlk Oruç Kaç Gün Sonra? Diyanet Tarihleri!
Giriş Tarihi: 21.02.2025 17:23 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 17:24

2025 Ramazan Ayı Takvimi: Ramazan Ne Zaman Başlıyor, İlk Oruç Kaç Gün Sonra? Diyanet Tarihleri!

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kaldı. Manevi huzurun, bereketin ve dayanışmanın simgesi olan bu mübarek ayda, Müslümanlar otuz gün boyunca ibadetlerini yerine getirmeye hazırlanıyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, "Ramazan ne zaman başlayacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İlk sahur ve ilk iftar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, 2025 Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak?

2025 Ramazan Ayı Takvimi: Ramazan Ne Zaman Başlıyor, İlk Oruç Kaç Gün Sonra? Diyanet Tarihleri!

2025 Ramazan ayının başlangıcı için geri sayım devam ederken, Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimini yayımladı. On bir ayın sultanını karşılamaya az bir süre kaldı. Manevi huzur ve paylaşım ayı olan Ramazan'da ibadetlerini yerine getirecek Müslümanlar, ilk sahur ve iftar için büyük bir heyecan içinde. İşte Diyanet'e göre 2025 Ramazan ayı takvimi

2025 Ramazan Ayı Takvimi: Ramazan Ne Zaman Başlıyor, İlk Oruç Kaç Gün Sonra? Diyanet Tarihleri!

RAMAZAN TARİHLERİ 2025

Ramazan ayı 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Buna göre ilk oruç için ilk sahura 28 Şubat gecesi kalkılacak.

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2025 Ramazan Ayı Takvimi: Ramazan Ne Zaman Başlıyor, İlk Oruç Kaç Gün Sonra? Diyanet Tarihleri!

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Toplamda 3 gün olarak idrak edilen Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak. Bayramın son günü 1 Nisan olacak

2025 Ramazan Ayı Takvimi: Ramazan Ne Zaman Başlıyor, İlk Oruç Kaç Gün Sonra? Diyanet Tarihleri!

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ VE LİSTESİ 2025
Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba (1 Receb 1446)
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)
Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)
Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi (1 Ramazan 1446)
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba (26 Ramazan 1446)
Arefe Günü: 29 Mart 2024 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar (1 Şevval 1446)
Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi (2 Şevval 1446)
Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı (3 Şevval 1446)

2025 Ramazan Ayı Takvimi: Ramazan Ne Zaman Başlıyor, İlk Oruç Kaç Gün Sonra? Diyanet Tarihleri!

RAMAZAN BAYRAMI 2025

Ramazan Bayramı Arefesi: 29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

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