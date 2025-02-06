2025 RAMAZAN AYI TARİHLERİ: Diyanet takvimi ile Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün?

2025 Ramazan ayı için geri sayım başladı. Bolluk ve bereket ayında oruç ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar bu mübarek günleri heyecanla bekliyor. On bir ayın sultanı olarak anılan bu ayı İslam alemi maneviyat yüklü geçirecek. İşte Diyanet ile 2025 Ramazan tarihleri