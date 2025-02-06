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Haberler Yaşam 2025 RAMAZAN AYI TARİHLERİ: Diyanet takvimi ile Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 15:55 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:55

2025 RAMAZAN AYI TARİHLERİ: Diyanet takvimi ile Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün?

On bir ayın sultanı Ramazan ayına kısa bir süre kaldı. Tüm İslam alemi için bereket, yardımlaşa ve dayanışma ayı olarak kabul edilen mübarek ayda Müslümanlar otuz gün boyunca oruç ibadetlerini yerine getirecek. On bir ayın sultanının yaklaşmasıyla tüm Müslümanlar ilk sahur ve ilk iftarı heyecanla bekliyor. Peki; 2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün?

2025 RAMAZAN AYI TARİHLERİ: Diyanet takvimi ile Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün?

2025 Ramazan ayı için geri sayım başladı. Bolluk ve bereket ayında oruç ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar bu mübarek günleri heyecanla bekliyor. On bir ayın sultanı olarak anılan bu ayı İslam alemi maneviyat yüklü geçirecek. İşte Diyanet ile 2025 Ramazan tarihleri

2025 RAMAZAN AYI TARİHLERİ: Diyanet takvimi ile Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün?

2025 RAMAZAN NE ZAMAN?

Ramazan ayı 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Buna göre ilk oruç için ilk sahura 28 Şubat gecesi kalkılacak.

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2025 RAMAZAN AYI TARİHLERİ: Diyanet takvimi ile Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Toplamda 3 gün olarak idrak edilen Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak. Bayramın son günü 1 Nisan olacak.

2025 RAMAZAN AYI TARİHLERİ: Diyanet takvimi ile Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün?

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ VE LİSTESİ 2025
Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba (1 Receb 1446)
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)
Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)
Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi (1 Ramazan 1446)
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba (26 Ramazan 1446)
Arefe Günü: 29 Mart 2024 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar (1 Şevval 1446)
Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi (2 Şevval 1446)
Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı (3 Şevval 1446)

2025 RAMAZAN AYI TARİHLERİ: Diyanet takvimi ile Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün?

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ: 29 MART 2025 CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜNÜ: 30 MART 2025 PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜNÜ: 31 MART 2025 PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜNÜ: 1 NİSAN 2025 SALI

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