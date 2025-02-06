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2025 RAMAZAN AYI TARİHLERİ: Diyanet takvimi ile Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
15:55
2025 RAMAZAN AYI TARİHLERİ: Diyanet takvimi ile Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün?
On bir ayın sultanı Ramazan ayına kısa bir süre kaldı. Tüm İslam alemi için bereket, yardımlaşa ve dayanışma ayı olarak kabul edilen mübarek ayda Müslümanlar otuz gün boyunca oruç ibadetlerini yerine getirecek. On bir ayın sultanının yaklaşmasıyla tüm Müslümanlar ilk sahur ve ilk iftarı heyecanla bekliyor. Peki; 2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün?