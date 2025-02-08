RAMAZAN AYI YAKLAŞTI! 2025 Diyanet takvimi ile ilk oruç ne zaman, Ramazan başlangıcı hangi gün?

Ramazan, Müslümanlar için sadece oruç tutma değil, aynı zamanda manevi bir arınma ve ibadetle geçirilen özel bir aydır. İslam alemi için büyük bir öneme sahip on bir ayın sultanı bu yıl da yoğun bir manevi atmosferde geçecek. Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar saatleri farklı bölgelere göre değişiklik gösterecek. Peki; Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün?