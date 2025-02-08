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Haberler Yaşam RAMAZAN AYI YAKLAŞTI! 2025 Diyanet takvimi ile ilk oruç ne zaman, Ramazan başlangıcı hangi gün?
Giriş Tarihi: 08.02.2025 18:51 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 18:51

RAMAZAN AYI YAKLAŞTI! 2025 Diyanet takvimi ile ilk oruç ne zaman, Ramazan başlangıcı hangi gün?

Üç aylar içerisinde yer alan ve Receb ile Şaban aylarından sonra gelen Ramazan, İslam dünyası için son derece kıymetli ve manevi olarak büyük bir öneme sahiptir. Bu mübarek ayda, Müslümanlar oruç tutarak ibadetlerini yerine getirirler. Peki; 2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün?

RAMAZAN AYI YAKLAŞTI! 2025 Diyanet takvimi ile ilk oruç ne zaman, Ramazan başlangıcı hangi gün?

Ramazan, Müslümanlar için sadece oruç tutma değil, aynı zamanda manevi bir arınma ve ibadetle geçirilen özel bir aydır. İslam alemi için büyük bir öneme sahip on bir ayın sultanı bu yıl da yoğun bir manevi atmosferde geçecek. Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar saatleri farklı bölgelere göre değişiklik gösterecek. Peki; Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün?

RAMAZAN AYI YAKLAŞTI! 2025 Diyanet takvimi ile ilk oruç ne zaman, Ramazan başlangıcı hangi gün?

2025 RAMAZAN NE ZAMAN?

Ramazan ayı 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Buna göre ilk oruç için ilk sahura 28 Şubat gecesi kalkılacak.

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RAMAZAN AYI YAKLAŞTI! 2025 Diyanet takvimi ile ilk oruç ne zaman, Ramazan başlangıcı hangi gün?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Toplamda 3 gün olarak idrak edilen Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak. Bayramın son günü 1 Nisan olacak.

RAMAZAN AYI YAKLAŞTI! 2025 Diyanet takvimi ile ilk oruç ne zaman, Ramazan başlangıcı hangi gün?

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ VE LİSTESİ 2025
Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba (1 Receb 1446)
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)
Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)
Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi (1 Ramazan 1446)
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba (26 Ramazan 1446)
Arefe Günü: 29 Mart 2024 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar (1 Şevval 1446)
Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi (2 Şevval 1446)
Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı (3 Şevval 1446)

RAMAZAN AYI YAKLAŞTI! 2025 Diyanet takvimi ile ilk oruç ne zaman, Ramazan başlangıcı hangi gün?

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ: 29 MART 2025 CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜNÜ: 30 MART 2025 PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜNÜ: 31 MART 2025 PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜNÜ: 1 NİSAN 2025 SALI

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