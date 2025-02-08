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RAMAZAN AYI YAKLAŞTI! 2025 Diyanet takvimi ile ilk oruç ne zaman, Ramazan başlangıcı hangi gün?
Giriş Tarihi: 08.02.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
18:51
RAMAZAN AYI YAKLAŞTI! 2025 Diyanet takvimi ile ilk oruç ne zaman, Ramazan başlangıcı hangi gün?
Üç aylar içerisinde yer alan ve Receb ile Şaban aylarından sonra gelen Ramazan, İslam dünyası için son derece kıymetli ve manevi olarak büyük bir öneme sahiptir. Bu mübarek ayda, Müslümanlar oruç tutarak ibadetlerini yerine getirirler. Peki; 2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün?