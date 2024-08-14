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Giriş Tarihi: 14.08.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 11:29

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor ve bitiyor, kaç gün kaldı?

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte Ramazan Bayramının ne zamana denk geleceği merak ediliyor. Oruç ayı da olarak bilinen 11 ayın sultanı Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor? Ramazan Bayramına kaç gün kaldı, hangi günlere denk geliyor soruları yanıt aranıyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte, arife tarihi ile tüm merak edilenler…

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor ve bitiyor, kaç gün kaldı?

2024 yılının sonlarına doğru yaklaşıldığından vatandaşların gündeminde Ramazan Bayramının gelecek yıl ne zaman başlayacağı sorusu var. Yeni yılda oruç ibadetinin yerine getirildiği ramazan ayının ne zamana denk geldiğini merak edenler, bu ayın tarihini Diyanet takvimine göre araştırıyor. İşte 2025 Ramazan Bayramı tarihlerine ilişkin detaylar…

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor ve bitiyor, kaç gün kaldı?

2025 RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ


Ramazanın birinci günü 2025'de mart ayına denk geliyor. Ramazan gelecek sene, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.

26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazanın son günü olacak.

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2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor ve bitiyor, kaç gün kaldı?

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?


Ramazan Bayramı 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü idrak edilecek.

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor ve bitiyor, kaç gün kaldı?

2025 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ


İslam dünyası için büyük bir anlamı olan Ramazan Bayramı yaklaşıyor. 30 gün boyunca oruç tutulan dönemin sonunda 3 gün boyunca kutlanan Ramazan Bayramı resmi tatil dönemleri arasında yerini almıştır. Son yıllarda Arife gününün de yarım gün tatil ilan edilmesiyle birlikte tatil süresi önceki haftanın hafta sonuyla birleştirilmiş ve bayram tatili 9 gün olarak belirlenmiştir.

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor ve bitiyor, kaç gün kaldı?

Ramazan Bayramı Arifesi 29 Mart Cumartesi günü, Ramazan Bayramı ise 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde takip edecek şekilde Salı gününe kadar sürmektedir.

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