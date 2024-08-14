Giriş Tarihi: 14.08.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
11:29
2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor ve bitiyor, kaç gün kaldı?
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte Ramazan Bayramının ne zamana denk geleceği merak ediliyor. Oruç ayı da olarak bilinen 11 ayın sultanı Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor? Ramazan Bayramına kaç gün kaldı, hangi günlere denk geliyor soruları yanıt aranıyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte, arife tarihi ile tüm merak edilenler…