2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor ve bitiyor, kaç gün kaldı?

2024 yılının sonlarına doğru yaklaşıldığından vatandaşların gündeminde Ramazan Bayramının gelecek yıl ne zaman başlayacağı sorusu var. Yeni yılda oruç ibadetinin yerine getirildiği ramazan ayının ne zamana denk geldiğini merak edenler, bu ayın tarihini Diyanet takvimine göre araştırıyor. İşte 2025 Ramazan Bayramı tarihlerine ilişkin detaylar…