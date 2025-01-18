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Haberler Yaşam 2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet takvimi ile belli oldu!
Giriş Tarihi: 18.01.2025 16:29 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 16:29

2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet takvimi ile belli oldu!

Ramazan'ın gelmesiyle birlikte oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar, ilk sahur ve iftar heyecanı içinde. On bir ayın sultan bu mübarek ay, 2025 yılı için Diyanet'in dini günler takviminde yerini aldı ve coşkulu bir şekilde bekleniyor. Peki; 2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet takvimi ile belli oldu!

Üç ayların başlaması ile birilikte oruç ibadetini yerine getirmek üzere hazırlıklarını yapan Müslümanlar ramazan ayının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Oruç ibadetini eda etmek üzere heyecanlı bekleyişe başlayan Müslümanlar, ibadet planlarını yapıyor. Peki; 2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet takvimi ile belli oldu!

2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Ramazan ayının birinci günü 2025'de mart ayına denk geliyor.

Ramazan bu sene, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.

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2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet takvimi ile belli oldu!

İLK ORUÇ NE ZAMAN?
İlk oruç için vatandaşlar 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkacak. Yani 1 Mart'ta vatandaşlarlar ilk gün oruçlarını tutacak.

26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.

2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet takvimi ile belli oldu!

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet takvimi ile belli oldu!
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