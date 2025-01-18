2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet takvimi ile belli oldu!

Üç ayların başlaması ile birilikte oruç ibadetini yerine getirmek üzere hazırlıklarını yapan Müslümanlar ramazan ayının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Oruç ibadetini eda etmek üzere heyecanlı bekleyişe başlayan Müslümanlar, ibadet planlarını yapıyor. Peki; 2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?