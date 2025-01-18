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2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet takvimi ile belli oldu!
Giriş Tarihi: 18.01.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025
16:29
2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet takvimi ile belli oldu!
Ramazan'ın gelmesiyle birlikte oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar, ilk sahur ve iftar heyecanı içinde. On bir ayın sultan bu mübarek ay, 2025 yılı için Diyanet'in dini günler takviminde yerini aldı ve coşkulu bir şekilde bekleniyor. Peki; 2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?