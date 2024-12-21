Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ: 2025 yılında resmi tatiller ve resmi günler ne zaman, kaç gün tatil olacak?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 16:47 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 16:47

2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ: 2025 yılında resmi tatiller ve resmi günler ne zaman, kaç gün tatil olacak?

Yeni yıl için geri sayım başlamışken 2025 resmi tatil tarihleri araştırılıyor. 20525 yılının yaklaşmasıyla yeni yılda kaç gün tatil yapacaklarını merak eden vatandaşlar takvimi sorguluyor. Milli ve dini bayramların hangi günlere denk geldiği ve kaç gün tatil olacağı milyonlarca çalışan tarafından yakın mercek altına alındı. Peki, 2025 yılında resmi tatiller ve resmi günler ne zaman, kaç gün tatil olacak? İşte yeni yıl takvimi…

2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ: 2025 yılında resmi tatiller ve resmi günler ne zaman, kaç gün tatil olacak?

2025 yılına kısa bir süre kala dini ve milli bayramların tarihleri gündeme geliyor. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, yılbaşı, 19 Mayıs, 23 Nisan vb. tarihlerin hangi güne geldiği ve kaç gün tatil yapılacağı inceleniyor. Yeni yılda hangi günler tatil yapılacak? İşte 2025 resmi tatiller

2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ: 2025 yılında resmi tatiller ve resmi günler ne zaman, kaç gün tatil olacak?

RESMİ TATİL TARİHLER 2025
Yılbaşı – 1 Ocak 2025 Çarşamba
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025 Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025 Perşembe

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ: 2025 yılında resmi tatiller ve resmi günler ne zaman, kaç gün tatil olacak?

Ramazan Bayramı
Arife – 29 Mart 2025 Cumartesi
1. Gün – 30 Mart 2025 Pazar
2. Gün – 31 Mart 2025 Pazartesi
3. Gün – 1 Nisan 2025 Salı

2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ: 2025 yılında resmi tatiller ve resmi günler ne zaman, kaç gün tatil olacak?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025 Pazartesi
Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025 Salı

2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ: 2025 yılında resmi tatiller ve resmi günler ne zaman, kaç gün tatil olacak?

Kurban Bayramı
Arife – 6 Ağustos 2025 Çarşamba
1. Gün – 7 Ağustos 2025 Perşembe
2. Gün – 8 Ağustos 2025 Cuma
3. Gün – 9 Ağustos 2025 Cumartesi
4. Gün – 10 Ağustos 2025 Pazar

SON DAKİKA