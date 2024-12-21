2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ: 2025 yılında resmi tatiller ve resmi günler ne zaman, kaç gün tatil olacak?

2025 yılına kısa bir süre kala dini ve milli bayramların tarihleri gündeme geliyor. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, yılbaşı, 19 Mayıs, 23 Nisan vb. tarihlerin hangi güne geldiği ve kaç gün tatil yapılacağı inceleniyor. Yeni yılda hangi günler tatil yapılacak? İşte 2025 resmi tatiller