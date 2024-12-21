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2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ: 2025 yılında resmi tatiller ve resmi günler ne zaman, kaç gün tatil olacak?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
16:47
2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ: 2025 yılında resmi tatiller ve resmi günler ne zaman, kaç gün tatil olacak?
Yeni yıl için geri sayım başlamışken 2025 resmi tatil tarihleri araştırılıyor. 20525 yılının yaklaşmasıyla yeni yılda kaç gün tatil yapacaklarını merak eden vatandaşlar takvimi sorguluyor. Milli ve dini bayramların hangi günlere denk geldiği ve kaç gün tatil olacağı milyonlarca çalışan tarafından yakın mercek altına alındı. Peki, 2025 yılında resmi tatiller ve resmi günler ne zaman, kaç gün tatil olacak? İşte yeni yıl takvimi…