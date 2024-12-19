2025 SÖMESTR(YARIYIL) NE ZAMAN? 2024-2025 15 Tatil ayın kaçında başlayacak ve ne zaman sona erecek?

Milyonlarca öğrencinin beklediği tarihler için araştırmalar başladı. 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan ilk dönemde sona geliniyor. Öğrenciler yoğun bir dönemin ardından 15 gün tatil yapacak. MEB tarihleri takvimle duyurdu. Peki, 2025 yarıyıl tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?