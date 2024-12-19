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Haberler Yaşam 2025 SÖMESTR(YARIYIL) NE ZAMAN? 2024-2025 15 Tatil ayın kaçında başlayacak ve ne zaman sona erecek?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 16:32 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 16:32

2025 SÖMESTR(YARIYIL) NE ZAMAN? 2024-2025 15 Tatil ayın kaçında başlayacak ve ne zaman sona erecek?

2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk dönemin sonuna gelinirken sömestr (yarıyıl) tarihi merakla bekleniyor. 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim dönemi kasım ara tatiliyle devam etti. Tatilin ardından sıralarına dönen öğrenciler ilk dönemin ardından bir mola verecek ve ikinci döneme hazırlanacak. MEB takvimiyle tarihler netleşti. Peki, 15 tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

2025 SÖMESTRYARIYIL NE ZAMAN? 2024-2025 15 Tatil ayın kaçında başlayacak ve ne zaman sona erecek?

Milyonlarca öğrencinin beklediği tarihler için araştırmalar başladı. 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan ilk dönemde sona geliniyor. Öğrenciler yoğun bir dönemin ardından 15 gün tatil yapacak. MEB tarihleri takvimle duyurdu. Peki, 2025 yarıyıl tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

2025 SÖMESTRYARIYIL NE ZAMAN? 2024-2025 15 Tatil ayın kaçında başlayacak ve ne zaman sona erecek?

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başladı. Takvime göre, birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek.

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2025 SÖMESTRYARIYIL NE ZAMAN? 2024-2025 15 Tatil ayın kaçında başlayacak ve ne zaman sona erecek?

15 TATİL NE ZAMAN?
Bu yılki sömestr 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak, 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

2025 SÖMESTRYARIYIL NE ZAMAN? 2024-2025 15 Tatil ayın kaçında başlayacak ve ne zaman sona erecek?

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

2025 SÖMESTRYARIYIL NE ZAMAN? 2024-2025 15 Tatil ayın kaçında başlayacak ve ne zaman sona erecek?

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Okulların kapanmasına bugünden (19 Aralık) itibaren 31 gün kaldı.

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