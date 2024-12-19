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2025 SÖMESTR(YARIYIL) NE ZAMAN? 2024-2025 15 Tatil ayın kaçında başlayacak ve ne zaman sona erecek?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
16:32
2025 SÖMESTR(YARIYIL) NE ZAMAN? 2024-2025 15 Tatil ayın kaçında başlayacak ve ne zaman sona erecek?
2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk dönemin sonuna gelinirken sömestr (yarıyıl) tarihi merakla bekleniyor. 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim dönemi kasım ara tatiliyle devam etti. Tatilin ardından sıralarına dönen öğrenciler ilk dönemin ardından bir mola verecek ve ikinci döneme hazırlanacak. MEB takvimiyle tarihler netleşti. Peki, 15 tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?