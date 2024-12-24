Haberler
Yaşam
2025 sosyal yardım zammı netleşiyor! Evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar artacak?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 07:54
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
07:54
2025 sosyal yardım zammı netleşiyor! Evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar artacak?
2025 yılına girerken sosyal yardımlara yapılacak zamlar milyonlarca vatandaşın gündeminde. Evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı gibi destek ödemelerindeki artış oranları merakla bekleniyor. Peki, yeni yılda sosyal yardımlar ne kadar olacak? İşte, 2025 Ocak ayı Evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı zam oranları...