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Haberler Yaşam TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman? TOKİ : 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvuru şartları neler, nasıl başvurulur?
Giriş Tarihi: 04.02.2025 06:09 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 06:09

TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman? TOKİ : 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvuru şartları neler, nasıl başvurulur?

TOKİ, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Türkiye genelinde Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı konut projesi kapsamında çalışmalar hızla ilerliyor. Bakan Kurum'un açıklamalarıyla netleşen projede, düşük gelirli ailelere ev sahibi olma imkânı tanınacak. 2+1, 3+1 ve 4+1 tipindeki daireler, uygun ödeme planlarıyla satışa sunulacak. Peki, TOKİ 250 bin konut başvuruları başladı mı, şartları neler, nasıl başvurulacak? İşte, tüm merak edilenler.

TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman? TOKİ : 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvuru şartları neler, nasıl başvurulur?

TOKİ, 250 bin konut projesiyle Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesini başlatıyor. Düşük gelirli ailelere ev sahibi olma fırsatı sunmayı hedefleyen proje, 81 ilde 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerle hayata geçirilecek. Satışa sunulacak daireler, çeşitli ödeme seçenekleriyle alıcılarıyla buluşacak. Projeyle ilgili açıklamalar Bakan Kurum'dan geldi. Peki, TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, başvuru süreci ve tüm detaylar.

TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman? TOKİ : 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvuru şartları neler, nasıl başvurulur?

BAKAN KURUM'DAN TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ AÇIKLAMASI

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri açıklandı. Bugün Kütahya'nın Altıntaş İlçesi'ndeki konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025'te tamamlanması planlanıyor.

Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.

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TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman? TOKİ : 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvuru şartları neler, nasıl başvurulur?

TOKİ KONUTLARI NEREYE YAPILACAK?
İhaleye çıkılan 165 bin 55 sosyal konutun 128 bin 378'i büyükşehirlerde yapılacak. Konutların büyük çoğunluğu sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de inşa edilecek.

İstanbul'un Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerinde 48 bin 416, Ankara'nın Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı, Etimesgut ilçelerinde 13 bin 646, İzmir'in Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla, Torbalı ilçelerinde 11 bin 325 konut yapılacak.

TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman? TOKİ : 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvuru şartları neler, nasıl başvurulur?

"Antalya'nın Merkez, İbradı, Gazipaşa, Kaş, Demre, Akseki, Manavgat, Korkuteli, Alanya, Kemer, Finike ilçelerinde 6 bin 799; Aydın'ın Karpuzlu, Bozdoğan, Yazıkent, Didim, İncirliova, Söke, Germencik ilçelerinde 682; Balıkesir'in Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, Susurluk, Savaştepe, Havran, Balya, Marmara, Çınarlı, Ayvalık, Bandırma ilçelerinde 2 bin 339; Bursa'nın Karacabey, Harmancık, Yenişehir, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Kestel ilçelerinde 6 bin 305; Denizli'nin Merkez, Acıpayam, Çal, Kale, Serinhisar, Beyağaç, Honaz, Babadağ, Bozkurt, Çardak, Tavas ilçelerinde 2 bin 300; Erzurum'un Merkez, İspir, Şenkaya, Pasinler, Horasan, Narman, Çat, Olur ilçelerinde 1349; Eskişehir'in Merkez, Mihalgazi, Günyüzü, Mahmudiye, Han, Seyitgazi ilçelerinde 2 bin 394; Kayseri'nin Merkez, Akkışla, İncesu Özvatan, Yahyalı ilçelerinde 2 bin 711; Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 1150; Konya'nın Merkez, Kulu, Akşehir, Kadınhanı, Doğanhisar, Ereğli, Karapınar, Ilgın, Bozkır, Çeltik, Beyşehir, Çumra, Hadim ilçelerinde 5 bin 300; Manisa'nın Akhisar, Yunusemre, Salihli, Saruhanlı, Gördes, Kırkağaç, Soma, Alaşehir, Şehzadeler ilçelerinde 3 bin 334; Mardin'in Artuklu, Dargeçit, Mazıdağı, Yeşilli,

TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman? TOKİ : 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvuru şartları neler, nasıl başvurulur?

İHALE TAKVİMİ AÇIKLANDI!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu.

Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.

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