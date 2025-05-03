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Haberler Yaşam YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2025: ÖSYM ile YKS ne zaman, giriş belgeleri yayımlandı mı? TYT, AYT, YDT tarihleri
Giriş Tarihi: 03.05.2025 15:32 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 15:32

YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2025: ÖSYM ile YKS ne zaman, giriş belgeleri yayımlandı mı? TYT, AYT, YDT tarihleri

2025üniversite sınavı için geri sayım devam ediyor. Üniversite hayali kuran adaylar, başvurularını 6 Şubat ile 13 Mart tarihleri arasında tamamladı. Başvuru sürecinin ardından gözler sınav takvimine çevrildi. TYT, AYT ve YDT oturumlarına girecek öğrenciler YKS sınav tarihleri için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2025 YKS ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu? İşte, ÖSYM sınav takvimi.

YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2025: ÖSYM ile YKS ne zaman, giriş belgeleri yayımlandı mı? TYT, AYT, YDT tarihleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üç oturumdan oluşuyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT). ÖSYM sınav takvimi ile YKS sınav tarihleri belli oldu. Peki, 2025 YKS hangi tarihte gerçekleştirilecek?

YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2025: ÖSYM ile YKS ne zaman, giriş belgeleri yayımlandı mı? TYT, AYT, YDT tarihleri

2025 YKS HANGİ TARİHTE?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait sınav takvimini kamuoyuyla paylaştı.
Resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamayla birlikte sınav tarihleri netleşti. Takvimin açıklanmasıyla birlikte 2025 YKS oturumlarının yapılacağı tarihler de belli oldu.

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YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2025: ÖSYM ile YKS ne zaman, giriş belgeleri yayımlandı mı? TYT, AYT, YDT tarihleri

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi 10.15'te başlayacak. Sınav 165 dakika sürecek.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika sürecek.

Yaban Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar saat 15.45'te başlayacak. Sınav 120 dakika sürecek.

YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2025: ÖSYM ile YKS ne zaman, giriş belgeleri yayımlandı mı? TYT, AYT, YDT tarihleri

YKS SINAV SONUÇ TARİHİ

YKS sonuçları ise 22 Temmuz 2025'te açıklanacak.

ÖSYM 2025 SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2025: ÖSYM ile YKS ne zaman, giriş belgeleri yayımlandı mı? TYT, AYT, YDT tarihleri

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınav giriş belgeleri, sınavdan yaklaşık 10 gün önce kadar https://ais.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek.