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YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2025: ÖSYM ile YKS ne zaman, giriş belgeleri yayımlandı mı? TYT, AYT, YDT tarihleri
Giriş Tarihi: 03.05.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
15:32
YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2025: ÖSYM ile YKS ne zaman, giriş belgeleri yayımlandı mı? TYT, AYT, YDT tarihleri
2025üniversite sınavı için geri sayım devam ediyor. Üniversite hayali kuran adaylar, başvurularını 6 Şubat ile 13 Mart tarihleri arasında tamamladı. Başvuru sürecinin ardından gözler sınav takvimine çevrildi. TYT, AYT ve YDT oturumlarına girecek öğrenciler YKS sınav tarihleri için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2025 YKS ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu? İşte, ÖSYM sınav takvimi.