YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2025: ÖSYM ile YKS ne zaman, giriş belgeleri yayımlandı mı? TYT, AYT, YDT tarihleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üç oturumdan oluşuyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT). ÖSYM sınav takvimi ile YKS sınav tarihleri belli oldu. Peki, 2025 YKS hangi tarihte gerçekleştirilecek?