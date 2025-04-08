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Haberler Yaşam 2025 YKS TARİHİ: Üniversite sınavı (YKS) ne zaman, sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı!
Giriş Tarihi: 08.04.2025 16:36 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 16:37

2025 YKS TARİHİ: Üniversite sınavı (YKS) ne zaman, sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı!

2025 yılı YKS için başvurular 6 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Sınavın geç başvurları da 11 Mart tarihinde tamamlandı. Başvurularını gerçekleştiren adaylar "2025 YKS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurumları Sınavı üç oturumda yapılıyor ve her bir oturumda öğrencilere 120 soru soruluyor. Peki; Üniversite sınavı (YKS) ne zaman, sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? İşte, TYT, AYT ve YDT tarihleri.

2025 YKS TARİHİ: Üniversite sınavı YKS ne zaman, sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı!

Üniversiteye giriş için en önemli sınavlardan biri olan YKS, üç farklı oturumda yapılacak ve her oturumda öğrenciler 120 soru cevaplayacak. Sınava girecek adaylar sınav tarihlerini ve sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki, 2025 YKS sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri hangi tarihte yayımlanacak? İşte, 2025 YKS tarihi hakkında tüm detaylar.

2025 YKS TARİHİ: Üniversite sınavı YKS ne zaman, sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı!

2025 YKS NE ZAMAN?
Bu yıl üniversite sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanacak. Sınavın ilk oturumu olan TYT 21 Haziran'da saat 10:15'te başlayacak.

İkinci oturum AYT ise 22 Haziran'da 10:15'te uygulanacak. Üçüncü oturum YDT 22 Haziran'da saat 15:45'te yapılacak.

Sınavlarda adaylara 120 soru sorulacak ve ilk oturum 165 dakika, ikinci oturum 180 dakika, üçüncü oturum ise 120 dakika sürecek.

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2025 YKS TARİHİ: Üniversite sınavı YKS ne zaman, sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı!

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Üniversite sınavının giriş belgeleri sınavdan yaklaşık on gün önce erişime sunulur. Sınav yerlerinin haziran ayının ikinci haftasının sonunda veya üçüncü hafta başında belli olması ön görülüyor.

2025 YKS TARİHİ: Üniversite sınavı YKS ne zaman, sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı!

YKS SONUÇ TARİHİ
2025 yılı YKS uygulamasının sonuçları 22 Temmuz'da duyurulacak. Sonuçlar ösym.gov.tr'de ilan edilecek.

2025 YKS TARİHİ: Üniversite sınavı YKS ne zaman, sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı!

OBP NASIL HESAPLANIR?
Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülüyor. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülüyor.

Buna göre 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 oluyor. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınır, okul bazında işlem yapılmaz.