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2025 YKS TARİHİ: Üniversite sınavı (YKS) ne zaman, sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı!
Giriş Tarihi: 08.04.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
16:37
2025 YKS TARİHİ: Üniversite sınavı (YKS) ne zaman, sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı!
2025 yılı YKS için başvurular 6 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Sınavın geç başvurları da 11 Mart tarihinde tamamlandı. Başvurularını gerçekleştiren adaylar "2025 YKS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurumları Sınavı üç oturumda yapılıyor ve her bir oturumda öğrencilere 120 soru soruluyor. Peki; Üniversite sınavı (YKS) ne zaman, sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? İşte, TYT, AYT ve YDT tarihleri.